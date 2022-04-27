MakerVille｜Edan 操肌拍《i.SWIM》獲Anson Lo讚靚仔大隻 Stanley：佢同我一齊出鏡就開始驚

由魯庭暉擔任行政總栽的新公司MakerVille今日舉行發布會，並宣布MIRROR的官方歌迷會將於5月正式成立。MIRROR接受訪問時表示，出道時各自有歌迷會，至今4年終於能結集成立官方歌迷會，集合公布各成員的最新動態。至於可擔心各fans club意見不合，他們信相大家都為MIRROR好，故不擔心彼此有衝突。至於粉絲還有甚麼福利，則有待下用公布。
姜濤唱rap好緊張
對於首次現場演唱新團歌 《Innerspace》，由於新歌舞步複雜，加上是新公司成立的表演，他們直言好緊張。初次唱英文rap的姜濤直言：「綵排時特別看重這部份，要睇綵排有甚麼改進」而Edan(呂爵安)就大爆Jer(柳應廷)出場前頭撞欄杆，撼到慘叫。
Edan與Stanely互爆拍劇趣事
另外《季前賽》和《i.SWIM》都會於今年上演，Edan和Stanley互爆合作趣事，Stanley表示：「《季前賽》導演講明不能造假，通常Edan你明……射波的鏡頭要拍兩日！ (Edan自認超勁：講事實出來先) 佢有一次半場射籃，諗住佢要射好耐，點知佢唔小心一take就入咗。」為拍《i.SWIM》，對於Edan特地操肌和學游水，Jer就大爆，「佢成日share自己的除衫相，問人覺得佢大唔大隻。」Anson Lo接續說：「係佢最靚仔最大隻的時刻！」Stanley更正說，「但見到我，佢開始驚，因為有鏡頭我哋一齊除衫！」論到大隻，怎會沒Alton份？他持平表示，「Edan為了這劇才學游水，鏡頭前都呃到……唔係演到。」