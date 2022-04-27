熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
娛樂
2022-04-27 22:16:07

MakerVille｜Edan 操肌拍《i.SWIM》獲Anson Lo讚靚仔大隻 Stanley：佢同我一齊出鏡就開始驚

分享：

由魯庭暉擔任行政總栽的新公司MakerVille今日舉行發布會，並宣布MIRROR的官方歌迷會將於5月正式成立。MIRROR接受訪問時表示，出道時各自有歌迷會，至今4年終於能結集成立官方歌迷會，集合公布各成員的最新動態。至於可擔心各fans club意見不合，他們信相大家都為MIRROR好，故不擔心彼此有衝突。至於粉絲還有甚麼福利，則有待下用公布。

姜濤唱rap好緊張

對於首次現場演唱新團歌 Innerspace》，由於新歌舞步複雜，加上是新公司成立的表演，他們直言好緊張。初次唱英文rap的姜濤直言：「綵排時特別看重這部份，要睇綵排有甚麼改進」而Edan(呂爵安)就大爆Jer(柳應廷)出場前頭撞欄杆，撼到慘叫。

MIRROR官方歌迷會將於5月正式成立。(關樂欣攝) MIRROR首次公開演唱團歌，大表緊張。(關樂欣攝) MIRROR新歌《Innerspace》的舞步型格十足。(關樂欣攝)

Edan與Stanely互爆拍劇趣事

另外季前賽i.SWIM》都會於今年上演，EdanStanley互爆合作趣事，Stanley表示：「季前賽導演講明不能造假，通常Edan你明……射波的鏡頭要拍兩日！ (Edan自認超勁：講事實出來先) 佢有一次半場射籃，諗住佢要射好耐，點知佢唔小心一take就入咗。」為拍i.SWIM》，對於Edan特地操肌和學游水，Jer就大爆，「佢成日share自己的除衫相，問人覺得佢大唔大隻。」Anson Lo接續說：「係佢最靚仔最大隻的時刻！」Stanley更正說，「但見到我，佢開始驚，因為有鏡頭我哋一齊除衫！」論到大隻，怎會沒Alton份？他持平表示，「Edan為了這劇才學游水，鏡頭前都呃到……唔係演到。」

Stanley與Edan互爆拍劇趣事。(關樂欣攝) Anson Lo指拍《i.SWIM》的Edan，是他人生最靚仔和大隻的時刻。(關樂欣攝) Jer指Edan拍《i.SWIM》時，經常Share除衫相。(關樂欣攝)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受