MakerVille｜Edan 操肌拍《i.SWIM》獲Anson Lo讚靚仔大隻 Stanley：佢同我一齊出鏡就開始驚

由魯庭暉擔任行政總栽的新公司MakerVille今日舉行發布會，並宣布MIRROR的官方歌迷會將於5月正式成立。MIRROR接受訪問時表示，出道時各自有歌迷會，至今4年終於能結集成立官方歌迷會，集合公布各成員的最新動態。至於可擔心各fans club意見不合，他們信相大家都為MIRROR好，故不擔心彼此有衝突。至於粉絲還有甚麼福利，則有待下用公布。

姜濤唱rap好緊張

對於首次現場演唱新團歌 《Innerspace》，由於新歌舞步複雜，加上是新公司成立的表演，他們直言好緊張。初次唱英文rap的姜濤直言：「綵排時特別看重這部份，要睇綵排有甚麼改進」而Edan(呂爵安)就大爆Jer(柳應廷)出場前頭撞欄杆，撼到慘叫。