Maksim宣布新專輯《SEGMENTI》香港巡演 回想22年前商場演奏與樂迷近距離接觸

Maksim宣布將於5月24日在香港大會堂音樂廳舉行《SEGMENTI》世界巡迴音樂會香港站，近日在香港舉行記者會，他即場演奏新專輯中的精彩曲目，包括改編自Queen經典名曲《The Show Must Go On》，以及他的兩首經典作2015年專輯《Croatian Rhapsody》中的《Flight of the Bumble Bee》，以及2012年專輯《The Movies》中改編自《Pirates of the Caribbean》的《He’s a Pirate》。

對於香港樂迷來說，2003年EMI引進克羅地亞鋼琴聖手Maksim來港，其卓越的鋼琴技藝和獨特的音樂風格，將古典音樂與的各派流行音樂血脈打通，又在本地商場即席演奏，令Maksim斬獲一班香港fans。

Maksim活動後接受訪問時稱，這次在又一城商場的演出，令他回想起2003年首次來港的經歷。他表示：「在商場演奏的氣氛特別好，讓我感到非常感激，現場觀眾的反應非常熱烈。」這22年間，他多次來港，對香港的環境和樂迷十分熟悉。

與江嘉敏量度手指比較長短

Maksim強調，香港最美的風景充是熱情的樂迷，「每次來香港的感覺都非常好，有些樂迷已經追隨我超過20年，我認得他們的樣子，他們對我依然忠心與熱情，這讓我更愛香港和這裡的人。」

另一嘉賓女藝人江嘉敏，亦有分享自己的音樂故事，她說：「小時候曾告訴媽媽想學琴，並且已經學習到演奏級，由於手指較小，需要練習速度。」她又即場向Maksim開玩笑討論手長的問題。Maksim則鼓勵年輕鋼琴家，強調要不怕艱辛，持續練習是成為鋼琴家的必經之路。