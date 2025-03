Maksim宣布新專輯《SEGMENTI》香港巡演 回想22年前商場演奏與樂迷近距離接觸

對於香港樂迷來說,2003年EMI引進克羅地亞鋼琴聖手Maksim來港,其卓越的鋼琴技藝和獨特的音樂風格,將古典音樂與的各派流行音樂血脈打通,又在本地商場即席演奏,令Maksim斬獲一班香港fans。

Maksim宣布將於5月24日在香港大會堂音樂廳舉行《SEGMENTI》世界巡迴音樂會香港站,近日在香港舉行記者會,他即場演奏新專輯中的精彩曲目,包括改編自Queen經典名曲《The Show Must Go On》,以及他的兩首經典作2015年專輯《Croatian Rhapsody》中的《Flight of the Bumble Bee》,以及2012年專輯《The Movies》中改編自《Pirates of the Caribbean》的《He’s a Pirate》。