MAMA2025｜BLACKPINK三女爭女歌手 GD贏男歌手有難度

相隔7年再次在香港舉行的2025 MAMA音樂頒獎禮(MAMA Awards)，11月28及29日在啟德主場館舉行，入圍名單今日(16日)公布。正展開世界巡演的BLACKPINK成員Rose、Jennie與Jisoo內訌，齊爭最佳女歌手，少女時代隊長泰妍與i-dle成員宋雨琦也入圍。
另外，Rose憑歌曲《toxic till the end》和《APT.》分別入圍最佳歌唱表演和合作演出。Jennie憑《like JENNIE》入圍最佳編舞。至於BLACKPINK巡演的開場歌曲《JUMP》角逐最佳MV。
GD鬥Jin鬥伯賢
今年回歸樂壇的BIG BANG隊長G-Dragon(GD)入圍最佳男歌手，但他要贏絕對有難度，原因對手有BTS成員Jin和J-Hope，再有NCT成員Mark、EXO伯賢，肯定鬥得難分難解。男團方面，TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、RIIZE、Seventeen、ZEROBASEONE、Seventeen、BOYNEXTDOOR和Stray Kids角逐最佳男團。12月來港開騷的TWICE、IVE、aespa、LE SSERAFIM、i-dle和BABYMONSTER爭最佳女團。
MAMA今年將男女新人混合爭獎，男團CLOSE YOUR EYES、KickFlip、IDID，女團izna、Baby ONY CRY等角逐新人獎。