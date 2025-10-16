MAMA2025｜BLACKPINK三女爭女歌手 GD贏男歌手有難度

相隔7年再次在香港舉行的2025 MAMA音樂頒獎禮(MAMA Awards)，11月28及29日在啟德主場館舉行，入圍名單今日(16日)公布。正展開世界巡演的BLACKPINK成員Rose、Jennie與Jisoo內訌，齊爭最佳女歌手，少女時代隊長泰妍與i-dle成員宋雨琦也入圍。

另外，Rose憑歌曲《toxic till the end》和《APT.》分別入圍最佳歌唱表演和合作演出。Jennie憑《like JENNIE》入圍最佳編舞。至於BLACKPINK巡演的開場歌曲《JUMP》角逐最佳MV。

