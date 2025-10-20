MAMA2025︱G-Dragon aespa將在啟德獻技 MIRROR代表香港出戰

K-Pop年度盛事《2025 MAMA AWARDS》，將於11月28、29日一連兩天在香港啟德主場館舉行。MAMA AWARDS自2018年以來首次重返香港。香港是舉辦MAMA AWARDS次數最多的城市，自2012年至2018年連續7年舉辦此頒獎典禮
日本女舞者KYOKA亦在表演之列
這個由文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，今日公布第二輪表演陣容，當中第一晚新加入的單位有K-Pop王者G-Dragon、女團aespa、i-dle，還有以精湛舞技征服中國及韓國的日本女舞者KYOKA(山本恭華)。其他演出單位還有IDID、JO1、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE 及香港男團MIRROR。
今年的《2025 MAMA AWARDS》，將以「HEUNG」為主題，展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神，吸引全球樂迷，其概念口號「UH-HEUNG」呼應老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量。
《2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1》11月28日出席單位：
ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、 SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS
《2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2》11月29日出席單位：
aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、JO1、 KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE