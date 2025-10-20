MAMA2025︱G-Dragon aespa將在啟德獻技 MIRROR代表香港出戰

K-Pop年度盛事《2025 MAMA AWARDS》，將於11月28、29日一連兩天在香港啟德主場館舉行。MAMA AWARDS自2018年以來首次重返香港。香港是舉辦MAMA AWARDS次數最多的城市，自2012年至2018年連續7年舉辦此頒獎典禮

日本女舞者 KYOKA 亦在表演之列

這個由文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，今日公布第二輪表演陣容，當中第一晚新加入的單位有K-Pop王者G-Dragon、女團aespa、i-dle，還有以精湛舞技征服中國及韓國的日本女舞者KYOKA(山本恭華)。其他演出單位還有IDID、JO1、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE 及香港男團MIRROR。