娛樂
2025-10-20 16:32:00

MAMA2025︱G-Dragon aespa將在啟德獻技 MIRROR代表香港出戰

G-Dragon已落實來港參加2025 MAMA AWARDS。

K-Pop年度盛事《2025 MAMA AWARDS》，將於112829日一連兩天在香港啟德主場館舉行。MAMA AWARDS2018年以來首次重返香港。香港是舉辦MAMA AWARDS次數最多的城市，自2012年至2018年連續7年舉辦此頒獎典禮

日本女舞者KYOKA亦在表演之列

這個由文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，今日公布第二輪表演陣容，當中第一晚新加入的單位有K-Pop王者G-Dragon、女團aespai-dle，還有以精湛舞技征服中國及韓國的日本女舞者KYOKA(山本恭華)。其他演出單位還有IDIDJO1NCT WISHTOMORROW X TOGETHERTREASURE 及香港男團MIRROR

女團aespa早前曾說不參加頒獎禮，最後一刻卻答應出席MAMA。 在韓國非常受歡迎的日本女舞者KYOKA，亦會在香港MAMA亮相。 MIRROR代表香港出戰一眾K-Pop單位。 近日憑歌曲《WE GO UP》獲得極好成績的BABYMONSTER，亦會在MAMA獻技。 全員樣貌標緻的女團MEOVV，將第一次在香港表演。

今年的《2025 MAMA AWARDS》，將以「HEUNG」為主題，展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神，吸引全球樂迷，其概念口號「UH-HEUNG」呼應老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量。

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 11128日出席單位：

ALPHA DRIVE ONEBABYMONSTERBOYNEXTDOORBUMSUPENHYPENHearts2Heartsi-dleIVEMEOVVMIRRORNCT WISH SUPER JUNIORTREASURETWS

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 21129日出席單位：

 aespaALLDAY PROJECTCORTISG-DRAGONIDIDiznaJO1 KickFlipKYOKARIIZEStray KidsTOMORROW X TOGETHERZEROBASEONE

