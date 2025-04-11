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娛樂
2025-04-11 15:47:39

Marf邱彥筒獲洗版式激讚分享感受 直言似代表香港出賽

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Marf邱彥筒獲洗版式激讚分享感受 直言似代表香港出賽

Marf在Coldplay演唱會的表現大獲好評。

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英國搖滾天團Coldplay相隔16年再來港開騷，假啟德主場館舉行4場《ColdplayMusic Of The Spheres World Tour》演唱會，其中COLLAR成員Marf（邱彥筒）獲Coldplay點名成為暖場嘉賓。Marf在台上又跳又唱，更特別準備了一段廣東話歌詞與Chris 合唱《We Pray》，獲對方大讚amazing更要求再唱一次，事件即時在網上瘋傳，為Marf的舞台演出創下難忘的一幕。

Marf 坦言一切都發生得太快。 Marf直言像代表香港出賽。

Marf 連日來獲網民洗版式激讚，除表現出眾，更操得一口流利英文，其ig followers更一夜激增。經過兩日的演出後，昨晚（10日）她終在社交網貼出多張演出照片，並興奮分享感受，她先以英文寫道：「一切都發生得太快了，當我第一天準備上台時，心中只能感覺非常重磅，這感覺很瘋狂......而且不真實，謝謝你@coldplay 」她續指這個機會對她來說意義重大，「肯定對我的生命及事業會帶來巨大影響。我從你們每個人那裡得到的靈感和能量是不可思議和無與倫比的。」不過，Marf直言對自己第一天的表現不太滿意：「儘管你們在網路上瘋狂地談論，但在We Pray部分的第一次表演我是非常失望（真的很感謝你們的每一個評論，以及支持和鼓勵，這絶對令我鼓起更大的勇氣和知道我一定要做得更好更好）」。

Marf續指：「最自豪的事情就應該係從大家口中見到『proud』呢件事，誇張程度就好似代表香港出賽咁，冇咩開心得過感受到呢個機會唔止對我嚟講，而係對大部份嘅你哋嚟講都有一份大嘅意義同埋力量。」對於特別獻唱廣東話版的部份，Marf多謝負責操刀的周耀輝：「就係再一次將我混亂嘅思緒 ，用美麗嘅詞語表達出來 ，文字中也滲透強大嘅能量 f，多謝你，感激你嘅鼓勵，thank you for
saying yes right away。」

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Marf獲洗版式激讚帖文分享感受。 Marf的台上表現大獲好評。 Marf的台上表現大獲好評。

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