Marf邱彥筒獲洗版式激讚分享感受 直言似代表香港出賽

英國搖滾天團Coldplay相隔16年再來港開騷,假啟德主場館舉行4場《Coldplay:Music Of The Spheres World Tour》演唱會,其中COLLAR成員Marf(邱彥筒)獲Coldplay點名成為暖場嘉賓。Marf在台上又跳又唱,更特別準備了一段廣東話歌詞與Chris 合唱《We Pray》,獲對方大讚amazing更要求再唱一次,事件即時在網上瘋傳,為Marf的舞台演出創下難忘的一幕。

Marf 連日來獲網民洗版式激讚,除表現出眾,更操得一口流利英文,其ig followers更一夜激增。經過兩日的演出後,昨晚(10日)她終在社交網貼出多張演出照片,並興奮分享感受,她先以英文寫道:「一切都發生得太快了,當我第一天準備上台時,心中只能感覺非常重磅,這感覺很瘋狂......而且不真實,謝謝你@coldplay 」她續指這個機會對她來說意義重大,「肯定對我的生命及事業會帶來巨大影響。我從你們每個人那裡得到的靈感和能量是不可思議和無與倫比的。」不過,Marf直言對自己第一天的表現不太滿意:「儘管你們在網路上瘋狂地談論,但在We Pray部分的第一次表演我是非常失望(真的很感謝你們的每一個評論,以及支持和鼓勵,這絶對令我鼓起更大的勇氣和知道我一定要做得更好更好)」。



Marf續指:「最自豪的事情就應該係從大家口中見到『proud』呢件事,誇張程度就好似代表香港出賽咁,冇咩開心得過感受到呢個機會唔止對我嚟講,而係對大部份嘅你哋嚟講都有一份大嘅意義同埋力量。」對於特別獻唱廣東話版的部份,Marf多謝負責操刀的周耀輝:「就係再一次將我混亂嘅思緒 ,用美麗嘅詞語表達出來 ,文字中也滲透強大嘅能量 f,多謝你,感激你嘅鼓勵,thank you for

saying yes right away。」