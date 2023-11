樂壇天后Mariah Carey聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》推出29年,一直也是聖誕節必聽歌曲,同時令Mariah被封為聖誕女王,連Google也給天后認證。如你在Google搜尋「Mariah Carey」或「All I Want for Christmas Is You」,頁面就會出現飄雪效果。另外,《All I Want》一曲已登陸Billboard Hot 100第17位,距離聖誕還有一個月,這歌肯定又會登上Billboard冠軍。自2019年開始,《All I Want》已連續5年在聖誕期間成為Bilboard冠軍歌。