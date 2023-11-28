Mariah Carey聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》狂賺5.3億 11月打入Billboard前10位

有聖誕女王之稱的54歲美國歌手Mariah Carey，其聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》，臨近聖誕節再度打入Billboard Hot 100排行榜的前10名，而且更是位居第4位。雖然現在還是11月，但美國開始天氣寒冷，有指此曲因此而提早上榜。

《All I Want for Christmas Is You》是一首象徵冬天和聖誕節的經典歌曲，被公認為史上最成功的聖誕頌歌，儘管這首歌曲創作於上世紀的九十年代，然而自1994年發行後，仍然是每年聖誕節播放量最高的歌曲。