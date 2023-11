Mariah Carey聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》狂賺5.3億 11月打入Billboard前10位

見到Mariah Carey,就知聖誕又嚟!

有聖誕女王之稱的54歲美國歌手Mariah Carey,其聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》,臨近聖誕節再度打入Billboard Hot 100排行榜的前10名,而且更是位居第4位。雖然現在還是11月,但美國開始天氣寒冷,有指此曲因此而提早上榜。 《All I Want for Christmas Is You》是一首象徵冬天和聖誕節的經典歌曲,被公認為史上最成功的聖誕頌歌,儘管這首歌曲創作於上世紀的九十年代,然而自1994年發行後,仍然是每年聖誕節播放量最高的歌曲。

▲ 《All I Want for Christmas Is You》MV,已累計7.64億點擊 ▲ 根據Billboard去年12月的報道,Mariah Carey每年單靠《All I Want for Christmas Is You》的版權稅,就能賺取約155萬美元(約1,208萬港元)。Billboard解釋,截至2017年12月,歌曲收入就達到6,000萬美元(約4.68億港元)。預計2023年底,累計收入更將達到5.3億港元。此外,從1990年到2020年,Mariah Carey有多首歌曲在Billboard Hot 100中排名第一,當中就包括《All I Want for Christmas Is You》,因此每到聖誕節,她都會被外界形容為Billboard Queen。

聖誕女王Mariah Carey,憑一首歌就賺了5.3億元。