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娛樂
2023-11-28 18:04:32

Mariah Carey聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》狂賺5.3億 11月打入Billboard前10位

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見到Mariah Carey，就知聖誕又嚟！

有聖誕女王之稱的54歲美國歌手Mariah Carey，其聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》，臨近聖誕節再度打入Billboard Hot 100排行榜的前10名，而且更是位居第4位。雖然現在還是11月，但美國開始天氣寒冷，有指此曲因此而提早上榜。

《All I Want for Christmas Is You》是一首象徵冬天和聖誕節的經典歌曲，被公認為史上最成功的聖誕頌歌，儘管這首歌曲創作於上世紀的九十年代，然而自1994年發行後，仍然是每年聖誕節播放量最高的歌曲。

《All I Want for Christmas Is You》MV，已累計7.64億點擊

根據Billboard去年12月的報道，Mariah Carey每年單靠《All I Want for Christmas Is You》的版權稅，就能賺取約155萬美元(約1,208萬港元)。Billboard解釋，截至2017年12月，歌曲收入就達到6,000萬美元(約4.68億港元)。預計2023年底，累計收入更將達到5.3億港元。此外，從1990年到2020年，Mariah Carey有多首歌曲在Billboard Hot 100中排名第一，當中就包括《All I Want for Christmas Is You》，因此每到聖誕節，她都會被外界形容為Billboard Queen。

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聖誕女王Mariah Carey，憑一首歌就賺了5.3億元。

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Billboard Hot 100榜今日公布本周前10名，Mariah Carey的《All I Want for Christmas Is You》排名第4。

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