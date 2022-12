Mariah Carey的《All I Want For Christmas Is You》是聖誕必聽歌曲。

每年聖誕節,英國組合Wham!的《Last Christmas》及Mariah Carey的《All I Want For Christmas Is You》都是全球熱播的兩首聖誕歌曲,近幾年後者的受歡迎程度更勝前者。據Billboard Hot 100最近的排名,Mariah Carey於1994年發行的《All I Want For Christmas Is You》,今年繼續創佳績,擊敗另一天后Taylor Swift新專輯歌曲《Anti-Hero》登上冠軍,此曲已連續4年重返Billboard登冠。