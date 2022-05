Marvel大作《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)本周起全球上映,今次大玩恐怖片風格,加上又有全新角色及多元宇宙超英登場,包括彩蛋也令觀察十分驚喜,在香港的開畫成績也相當亮眼。

《奇異博士2:失控多元宇宙》昨日在港開畫,首天場次多達千多場,單日則錄得572萬港元,接近7萬觀眾捧場,截至今日中午,《奇異博士2》已累積逾800萬港元,成績理想。