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娛樂
2024-01-22 17:57:58

Marvel《神奇4俠》演員確定 《最後生還者》佩特羅帕斯卡演神奇先生

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佩特羅帕斯卡在荷李活愈來愈紅。

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MCU5階段作品成績差勁，唯靠未來兩部電影起死回生，一部是今年7月上映的《死侍3(Deadpool 3)，另一部是新版《神奇4俠》(Fantastic Four)。選角方面，雖然Marvel Studios一直未公開，但今日多間美媒也率先公布演員陣容。據ComingSoon報道，憑人氣劇《最後生還者》(The Last of Us)走紅的男星佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)將會飾演《神奇4俠》中的神奇先生(Mr. Fantastic)。佩羅特本身今年拍攝新片《Weapons》，但據知他已辭演，即是將檔期轉給Marvel演出《神奇4俠》。

《大熊餐廳》中的Ebon Moss-Bachrach性格火爆。

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《死亡清算》中的Vanessa Kirby是湯告魯斯敵人。

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《怪奇物語》男星Joseph Quinn首次演出超英片。

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《大熊餐廳》男星演石頭人

除了神奇先生，片中還有3位超級英雄也選定演員。當中傳得最盛就是金球獎最佳劇集《大熊餐廳》(The Bear)男星Ebon Moss-Bachrach飾演石頭人(The Thing)Ebon日前受訪時透露：「我無法證實(飾演石頭人)，但也無法否認這些報道。」《職業特工隊：死亡清算上集》飾演反派的女星Vanessa Kirby，將會飾演隱形女(Invisible Woman)，《怪奇物語》男星Joseph Quinn飾演霹靂火(Human Torch)。新版《神奇4俠》上映日期已確決在明年52日。

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