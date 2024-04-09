Mayanne小喇叭｜林峯 吳卓羲重溫經典露股戲 自爆當年用垃圾膠袋笠下體

新鮮出爐「最佳女主持」麥美恩(Mayanne)主持節目《Mayanne小喇叭》每集邀請嘉賓分享娛圈趣事，由曾展望(GM)擔任助理主持，本周四晚(11日)一集就請來林峯與吳卓羲(Ron)兩位好兄弟擔任嘉賓，今次更是二人相隔多年後再於無綫節目中同框。 相識長達25載的「Ron峯」在節目中大談相識經過、日常相處兼互爆對方秘密，感情要好的二人，除了每日都必定會聯絡對方，更經常互到對方家中過夜，感情猶如親人。原來當年是林峯主動聯絡阿Ron約食飯，阿Ron亦坦言嚇了一跳：「佢打畀我嗰陣時我都打咗個凸，嗰時佢已經《尋秦記》，佢話約我食飯，我就覺得咁奇怪嘅？然後就一步步建立關係。」林峯亦大方向Ron發表愛的宣言：「鍾意你吖嘛！」林峯透露當年冒昧採取主動全因看到Ron落下男兒淚的感人一幕，阿Ron聞言即指自己也是因為錄影這集《小喇叭》才知道林峯當年「睇中」自己真相。

用 𠝹 刀互相剃 毛 「Ron峯」又應製作組要求翻看當年拍攝《大唐雙龍傳》時露股一幕，面對這幕被傳頌多年的經典場口，Ron爆料指是臨場應導演要求進行拍攝：「初初劇本冇㗎，佢哋話不如整場令伍姑娘尷尬少少(嘅戲)，咁佢有咩會尷尬呢？導演就提議除晒，我就問：『出唔出得街呀？除冇問題吖！我哋咁嘅資質，但點樣遮住前面先？」林峯笑笑口接話：「現場有啲大垃圾膠袋，我哋就剪咗個角落頭落嚟…」Ron再搞笑接着說：「我望住佢剪幾大，我咪再剪大啲，鬥大咯！重點係我哋用牛皮膠紙黐。」林峯即大表認同：「黐嗰陣冇問題，搣嗰時大鑊。」Ron還大爆搣膠紙時苦況：「要搵𠝹刀𠝹！𠝹咩？毛咯！我哋互幫大家，現場冇人夠膽幫我哋𠝹！」除了經典場口，二人還會分享當年在超過50度高溫下拍攝苦況，林峯一度問監製「我哋會唔會死」；以及演員及幕後如何在時間緊逼的情況下，靠勁高默契極速在十分鐘內完成一頁半紙劇本拍攝。