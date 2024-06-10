MIRO見面祭｜AK曾感迷失初心受動搖 感激fans成就MIRROR走得更遠

MIRROR於九展Star Hall舉行一連4日的12場《Hi MIRO！見面祭》。昨日(9日)有姜濤、江𤒹生(AK)、楊樂文(Lokman)，今日依次序為陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)及邱士縉(Stanley)。
AK在活動上提到自《全民造星》比賽開始，一直都有辦不同的fans見面，而fans亦見證住MIRROR的表演愈來愈大，fans的數量亦愈來愈多，令他覺得很感動。他自覺過去5年過得不易又很快，很多事情都捉不住，但幸運地有fans一直在背後支持MIRROR，很多謝他們一直的陪伴。
支持江𤒹生係值得嘅
AK又說到︰「自己呢5年都成長咗，學習咗好多，希望未來可以做多啲作品去回饋你哋，下個月自己第一次開演唱會，好少講一啲好sweet嘅嘢，做好多實質表達行動，但係我都將我所有心思落去個表演、歌曲度，希望用表演方法去回饋你哋，令大家覺得支持江𤒹生係值得嘅！」
曾感迷失初心受動搖
他稱因為有fans的支持，自己才有動力走下去，所以非常珍惜每一位。他稱每當在夜闌人靜的時候，也會想自己為了大家做了多少東西，才令大家如此賣命支持自己，自覺很多東西都未做得最好，仍有很多事有進步空間。他坦言入行之後發現很多事比想像中都不容易，初心亦曾因為一些外來的因素而動搖，很多謝生粉(fans暱稱)支持，身邊亦有很多愛錫自己的前輩、朋友、同事，對他不離不棄，每當他感到迷失、迷惑時扶他一把。
盡200分努力回饋fans
他續說到︰「我會喺嚟緊嘅時間，我唔知幾多年，5年、10年、20年、50年又好，只要我仲有機會去表演，去做自己作品，我都會希望可以做好去感動你咃每一位，盡二百分努力去回饋大家嘅辛苦。我知大家都真係……唔容易，除咗支持我哋外，你哋都會受好多評擊，但係衷心多謝大家對我哋12個用最大包容同支持，真心好多謝你哋。無論係生粉定係其他場次支持其他隊員嘅MIRO，我覺得因為有你哋，先至可以喺呢個台同大家傾計，先至可以完成第一次world tour，去世界同大家見面，好多嘢係得來不易。」
他稱自己曾一度感到迷失，「希望之後嘅時間可以保持清醒，重新同大家再連結，重新再同大家繼續一個新嘅羈伴去行落去。」