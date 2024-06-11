MIRO見面祭｜Alton王智德自揭入行唔開心 unfriend朋友都沒人關心

Alton在活動上提到參與《全民造星》時，曾一度躲在片場一角哭泣，當時陳俞希(Hailey)安慰他不要哭，表示男仔哭是很蝕底，但自己真的不開心才會哭。其後發現節目不停播出他哭的片段，不少網民當時認為他哭是譁眾取寵，然而只是節目不停重播他的片段，笑言當下發現真的很蝕底，並稱自己日後也會特別注意些。他又稱每次強尼在場，都令自己及MIRROR可以輕鬆做自己。

unfollow晒所有人都沒人關心

Alton又跟自己的fans蛋白粉說到，自己曾有一段時間感到不開心，不知道自己要如何做才是對，不知道用甚麼態度去面對一些事，有時會諗很多東西，甚至覺得沒有希望。

他說︰「做人有希望係好緊要，我當時unfollow晒所有人，因為我覺得個世界好煩，我唔鍾意，但我un極都留番幾位，唔想有記者問，唔想有人煩。我un普通朋友冇問題，但我un公司同事就一定上報紙，所以我留返呢條線，去保護自己最後一分平靜，到最後冇咩人理我，我unfollow晒啲人嘅時候，其實冇人關心我。」

Alton眼泛淚光說到︰「不過，唔緊要，有啲人係我身邊陪緊我，我係知嘅。然後我係度諗自己可以做啲咩啦，自己比心機啲，係自己個圈入面做好啲……所以大家見到啦……有啲前輩話唔好相信呢個世界係有懷才不遇，係冇嘅，只要將自己可以做嘅範圍做好，範圍出面嘅嘢唔好理，就已經足夠啦。可能大家見到我official層面唔太多，但係私式下層面盡量做多啲。」