MIRROR三子現身迪士尼 悉心打扮登場與Duffy鬥萌

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（lan），今日現身香港迪士尼樂園，參加「Duffy與好友同萌遊」慶祝派對。

Anson Lo、Edan、lan特別以Duffy與好友為靈感的造型現身，出場時攬實37 吋高的公仔出場，三位鏡仔盡情賣萌，又分享了入坑成為萌友的原因，愛作新嘗試的Anson Lo就話：「我最鍾意就係Duffy喇，因為佢好有冒險精神，同米奇遊歷過唔同嘅地方，我都好想好似佢咁周圍去探索。」搞鬼主意多多的Edan 則謂：「我就鍾意Gelatoni，佢可以隨手就搵到創作靈感同材料去畫畫，我都有源源不絕嘅創作靈感。」愛美食的lan則自爆：「我就鍾意CookieAnn，因為我好鍾意食嘢，希望可以整多啲美食啦。」