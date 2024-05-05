MIRROR下月搞見面會分拆12個 粉絲怒轟MakerVille帶頭搞分化

MIRROR將於下月舉行《Hi MIRO！見面祭》，12位成員將在指定日子和時間，跟持有效MIRO會籍的粉絲見面，每位收費780元。每場包括與MIRO互動或表演環節(約30分鐘)，指定MIRROR成員向每位MIRO送上御守及祝福，每位MIRO更可獲得團體合照福利。門票將於5月9日開賣，大會表示今次活動分為兩部分，另一部分則於年底舉行，「我哋會舉辦更大型嘅見面會，到時MIRROR約定大家不見不散，一再實現最美的遇見」。

不滿將MIRROR拆散見面

有fans對於MakerVille這樣的安排大感不滿，認為分拆見面的安排，有違團魂，加上需要繳交780元只能見半小時，批評是搶錢行為。他們留言說︰「搞個活動都要將12個分拆……咁樣分拆點解唔俾個人FC自己搞？Miro稱號係咩？團魂又係咩？」、「團粉係咪只要買晒12場？？同埋我哋想見到佢哋12個嘅互動……780x12=9360 搶錢呀？」、「參加得Miro都真係欣賞團，如果只鍾意粒仔就會只參加FC，情願少啲場數但齊腳囉！」、「之前衝票房就叫團魂，而家為搵錢要拆開12個人12場 搵錢至上，呢間公司都唔係有心搞好個團，目光短視，只識當fans水魚、提款機！」