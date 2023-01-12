MIRROR兩子聲演《非常貓狗反轉武林》 Edan孖Stanley配音感覺有趣

動畫電影《非常貓狗反轉武林》安排1月19日賀歲檔在港上映，本地片商邀來陳欣妍Shirley、MIRROR成員呂爵安Edan 及邱士縉Stanley開心聲演粵語版，今日亦公開三人的配音花絮。

《非常貓狗反轉武林》故事講述自古貓狗兩界誓不兩立，而貓界中的「武士貓」更是名震江湖，只傳貓不傳狗，而由Edan聲演的阿憨，是一隻懷著成為武士夢想的狗仔，Edan表示：「阿憨很可愛，由於電影中只有貓才可以成為武士，所以牠披荊斬棘去到貓的國家追夢。」Edan續說：「我就冇阿憨咁戇，雖然有時都『戇戇地』（笑），阿憨像是個充滿好奇心的小男孩去追尋自己的夢想，覺得自己與牠那份衝勁和向目標前進的決心相似。」Edan亦分享了配音趣事：「這是我第一次與同團兄弟配音，加上Stanley先配，我看着畫面上的大肥貓猫寅，聽到的卻是Stanley的聲音，感覺相當有趣。」而Stanley聲演的角色剛好相反，是一隻叫貓寅的貓劍客，他說：「我是一隻食肥咗嘅貓大師，身手很好，是貓界享負盛名嘅劍客。Edan聲演的阿憨就慕名而來想向我拜師學藝，我就猶豫著是否傳藝於牠。」Stanley第一次為動畫配音，覺得很神奇：「我收到嘅指示係唔需要刻意扮老聲，用返正常聲就可以，結果效果也不俗。」Edan笑着讚他是「配音天才，一嚟就掂」，Stanley立即回應一句：「開玩笑！」他又說到認為自己有捨己為人嘅精神，唔介意蝕底，Edan即笑問：「蝕咗咩底，我都係喎咁啱。」兩兄弟弟打打鬧鬧，互相講笑，足見感情深厚。