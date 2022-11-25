MIRROR受訪狂講開心 與張敬軒角逐男歌手獎感榮幸

今日ViuTV舉行節目巡禮，MIRROR在訪問時常以「開心」作為答案。對於AK明年有兩套戲播出，他指Stanley今年有4套劇，榮升「邱視帝」，並笑稱ViuTV吉祥物應該會變Stanley。提到《冰上火花》可與Lokman和Ian合作，AK表示很開心，加上是首次與Ian拍劇大感興奮。 AK之後隨即遞咪問Ian開不開心。Ian續答︰「開心。」他續稱與Lokman參加《全民造星》時是同一組，當時大家曾做一些對戲練習已很有火花，所以今次可以一齊拍劇是很開心。AK不停問Ian開不開心，Ian以單字回應「好」，提到AK拍劇時很嘈，Ian續說已有歌迷準備送他耳塞。 MIRROR演出花絮︰

否認有fans meeting？ 問到Edan會否與Anson Lo會否再把《大叔的愛》相近的劇，他們表示其他劇本也可以。剛過生日的Jer表示當日在工作中度過，提到新歌，他表示是作為這三年的一個小總結，自己也被這首歌感動，希望大家喜歡。Frankie早前在劇中有激咀畫面，眾人問他開不開心，又笑他是MIRROR中最有經驗的人，他說︰「《野人老師》有好成續好開心。」並指最有經驗的是Edan與Anson Lo。 對於有傳MIRROR於12月搞fans meeting，AK表示沒收到消息，並透露他與Lokman將啟程到加拿大選拔《造星V》海外參賽者，而《打天下2》在香港的戲份將待他回港才拍攝。