MIRROR四子落實夏天辦個唱 宣布AK孖Ian明年開Solo

記者會上，除了在場四位鏡仔會開個唱外，隊友江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）也將於明年開騷，分別以不同的主題舉辦個人演唱會。至於所有個人演唱會門票價錢分別為$1,080、$880及$580，每個成員Solo演唱會將預留首埸（MIRO場）七成門票供官方歌迷會MIRO優先訂票，其餘場次將預留七成門票予公開發售。另外，所有場次餘下三成門票將預留予商業合作夥伴、贊助商、表演單位等。四子今日執到正登場，更在台上拍大合照留念，之後又一同進行祝酒儀式。

各騷舉行日期如下：

7月7至9日Jer將於香港會議展覽中心Hall 5 BC舉辦

7月23至25日、8月3至5日、8月26及27日將會分別有成員Anson Lo、姜濤和Edan於亞洲國際博覽館Arena舉行。

每位成員的MIRO場次日期如下：Jer的MIRO場將會是7月7日；Anson Lo的MIRO場將會是7月23日；姜濤的MIRO場將會是8月3日，而Edan的MIRO場將是8月26日。至於成員Anson Kong和Ian將會於2024年夏季舉行個人演唱，詳情有待公布。