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娛樂
2023-05-18 15:47:45

MIRROR四子落實夏天辦個唱 宣布AK孖Ian明年開Solo

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MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝)

MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝)

MakerVille今日正式舉行記者會宣布MIRROR即將舉辦《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》，MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）今日現身太古城，吸引大批粉絲撐場。

記者會上，除了在場四位鏡仔會開個唱外，隊友江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian也將於明年開騷，分別以不同的主題舉辦個人演唱會。至於所有個人演唱會門票價錢分別為$1,080$880$580，每個成員Solo演唱會將預留首埸（MIRO場）七成門票供官方歌迷會MIRO優先訂票，其餘場次將預留七成門票予公開發售。另外，所有場次餘下三成門票將預留予商業合作夥伴、贊助商、表演單位等。四子今日執到正登場，更在台上拍大合照留念，之後又一同進行祝酒儀式。

MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝)

各騷舉行日期如下：

779Jer將於香港會議展覽中心Hall 5 BC舉辦

72325日、835日、82627日將會分別有成員Anson Lo、姜濤和Edan於亞洲國際博覽館Arena舉行。

每位成員的MIRO場次日期如下：JerMIRO場將會是77日；Anson LoMIRO場將會是723日；姜濤的MIRO場將會是83日，而EdanMIRO場將是826日。至於成員Anson KongIan將會於2024年夏季舉行個人演唱，詳情有待公布。

即睇MIRROR四子訪問

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