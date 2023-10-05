MIRROR回港有粉絲留守機場等見偶像 姜濤︰time to go home

MIRROR到澳洲拍攝團綜，轉眼他們便要回港。有不少粉絲得悉MIRROR將於明日抵港，已有人到機場守候，希望可以一睹偶像風采。過去部份成員都會從特別通道離開，因此特別通道位置，也有粉絲在該處徘徊，希望佔到有利位置迎接MIRROR回港。 各成員亦把握在澳洲最後的時光，密密分享上機前的活動。姜濤分享眾人在葡萄園摸住酒杯的影片，及多張的自拍照。Jer雖然沒更新，但他則出現在姜濤的IG限時動態內。

天氣乾燥爆瘡 Anson Lo在限時動態除了分享新歌帖文，還有出海看海豹，及後他上載了一張貼膠布的照片，留言說︰「大家都說，來到澳洲皮膚變好了，但我是乾到變差了。然後臉兩邊分別各有一粒大暗瘡，化妝也遮不到，最後決定用膠布直接遮住。」

Edan一句caption勁哄動 Edan一早起身感受冷空氣再抱頭大睡，之後再分享一盤生蠔照。其後他上載MIRROR與工作人員身在停機坪的短片，拍下了Jer在打呵欠，而Edan用有點鄉音的普通話說︰「打卡咪打卡，有甚麼問題，大叔！」由於他的帖文另寫了一句「At least we’re under the same sky」但就引來不少fans及網民哄動，Edan解釋句子只是從google上找回來，著大家不要想太多。

Jeremy分享多張個人照，留言說︰「天氣不好，可是風景很好，大自然治癒著我們，歲月安好。#找機會再來一次#慢慢享受下係澳洲嘅時光#想有一天坐在公園發呆」負責揸機的姜濤因見不到自己的credit，於是留言邀功說︰「誰拍的？那麼好看」之後Jeremy回答說︰「是我的得意門生」。