MIRROR回港有粉絲留守機場等見偶像 姜濤︰time to go home

Edan一句caption勁哄動

Edan一早起身感受冷空氣再抱頭大睡,之後再分享一盤生蠔照。其後他上載MIRROR與工作人員身在停機坪的短片,拍下了Jer在打呵欠,而Edan用有點鄉音的普通話說︰「打卡咪打卡,有甚麼問題,大叔!」由於他的帖文另寫了一句「At least we’re under the same sky」但就引來不少fans及網民哄動,Edan解釋句子只是從google上找回來,著大家不要想太多。