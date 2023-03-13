MIRROR國泰歌單唔見AK、Ian、Jeremy作品 粉絲嬲爆斥MakerVille玩分化

MIRROR英文歌《RUMOURS》快將面世，計劃打入國際市場。適逢國泰航空宣布3月起，將在機上的娛樂系統，挑選播放多個MIRROR演出的綜藝娛樂節目、劇集、電影及音樂歌單，好讓乘客可以在高空上有MIRROR陪伴，不少粉絲得知消息之後，大感興奮，更笑言是另一種「衝出國際」。

不過，有粉絲發現國泰安排的MIRROR歌曲名單中，除了團歌、姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)及呂爵安(Edan)的個人單曲之外，不見AK、Ian陳卓賢、Jeremy李駿傑及Alton王智德的個人單曲，有粉絲大感失望。國泰的MIRROR歌單中共有23首歌曲，團歌佔4首，姜濤與Edan的單曲有3首、盧瀚霆有2首，柳應廷佔最多共有6首，另外還有3首合唱歌，分別是姜濤與盧瀚霆的《愛不作聲》、與肥仔合唱的《特務肥姜2.0》，還有Anson Lo和Edan合唱的《突如其來的心跳感覺》。由於部份歌曲推出時，未有英文歌名，於是在英文版本就見到出現普通話拼音歌名。

粉絲質疑未獲MakerVille重視

粉絲對國泰的安排大感失望，不明白為何會厚此薄彼，紛紛到國泰的社交平台留言。同時，亦有人提到可能另外幾位鏡仔不獲MakerVille重視，因此只交出愛將的曲目予航空公司，斥公司玩分化。他們希望國泰可以加回其他鏡仔的曲目，以及正視歌名拼音的問題。