MIRROR官方歌迷會「迫」鏡粉含淚課金 12FC淪棄將

MIRRRO官方歌迷會成立一周年，其專頁貼出續會及招收新會員詳情。然而，鏡粉對官方歌迷會的安排非常不滿，認為續會只是購入一個機會及讓自己繼續當水魚，並認為12成員歌迷會比起官方歌迷會更有貢獻，批評官方歌迷會只是供MakerVille賺錢，對12位成員零支援。
入會換機會
根據官方公布顯示，成功續會及入會的人士可獲11項福利，其中一項是可以獲得珍藏版相冊一本，當中紀錄MIRROR與MIRO的珍貴回憶及各成員給MIRO的訊息。另外可以下載MIRROR獨家影音及MIRO專享折扣，網民認為此兩項所謂的福利非常「雞肋」。其餘8項為預訂MIRROR或個別成員演唱會門票的「機會」，及相關活動的「機會」。以最近的MIRROR見面會為例，已入會的MIRO可以參加抽籤，中籤者還須付480港元，名額僅得3,600人。
會費惹爭議
另一最大爭議是續會費，今次續會收費是按月份去劃分，以會籍5月到期的會員為例，他們需要繳付260港元，有效期至年底，並須在指定時間續會。今年新入會費為300港元，換言之5月份到期的會員只是比新會員平40元而已。
12FC獲分門票的機會係零
有不少鏡粉認為，12位成員的歌迷會其實比起官方歌迷會更有用，至少他們收到會費之後，會用作搞活動，既可以支持自己的偶像，又可以拉近歌迷之間的關係。據了解，MakerVille本身對12個歌迷會支援甚少，最多只是預留部份門票供12歌迷會，而當MIRROR需要宣傳的時候，12個歌迷會出錢出力，這些預留門票已是他們最大的動力，但官方歌會成立後，MakerVille似乎把12個歌迷會當棄將，已經不再預留部份門票供12歌迷會外，不少粉絲認為MakerVille有抽橋過板之嫌。