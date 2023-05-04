MIRROR官方歌迷會「迫」鏡粉含淚課金 12FC淪棄將

MIRRRO官方歌迷會成立一周年，其專頁貼出續會及招收新會員詳情。然而，鏡粉對官方歌迷會的安排非常不滿，認為續會只是購入一個機會及讓自己繼續當水魚，並認為12成員歌迷會比起官方歌迷會更有貢獻，批評官方歌迷會只是供MakerVille賺錢，對12位成員零支援。

入會換機會

根據官方公布顯示，成功續會及入會的人士可獲11項福利，其中一項是可以獲得珍藏版相冊一本，當中紀錄MIRROR與MIRO的珍貴回憶及各成員給MIRO的訊息。另外可以下載MIRROR獨家影音及MIRO專享折扣，網民認為此兩項所謂的福利非常「雞肋」。其餘8項為預訂MIRROR或個別成員演唱會門票的「機會」，及相關活動的「機會」。以最近的MIRROR見面會為例，已入會的MIRO可以參加抽籤，中籤者還須付480港元，名額僅得3,600人。