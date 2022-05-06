MIRROR專訪｜姜濤唱英文rap感激Anson Lo MIRROR要戰勝昨日的自己

相隔4個月，MIRROR終於推出本年度首支團歌《Innerspace》，這次12子向高難度挑戰，為拍型格十足的激光水舞間MV，踩著水勁歌熱舞。MIRROR接受本報專訪時，互爆拍MV的蝦碌趣事，笑破肚皮。對於出道以來，面對外界的評論與比較，眾人就好有愛的彼此互撐，無論有冇獎項或solo，總之少比較，多享受，一切以MIRROR整體為首，惟一要贏的是昨日的自己。

蝦碌跳水舞 MIRROR齊人聚首，互mean互爆已是樂事。Jeremy(李駿傑)與Stanley(邱士縉)率先上演「巨龍與豬仔」戲水記，Jeremy自言在Stanley的陰謀部署下，慘變「食水右翼」，「當時嘅水深，一踩就有浪，在music break時要好大力地去做，在大家不留力的情況下，旁邊的人都會遭殃。例如跳完要做ending pose，每次都全身濕透，但又沒法吹乾，而同時間Stanley好開心不停地笑，說好好玩好好好玩！」Stanley若無其事地解釋，「純粹覺得效果要好，水花要四濺先好睇。最開心係每次ending pose完咗嗌cut，我即刻擰轉望Jeremy，見佢塊面滴緊水，成件事好好玩。」至於「食水左翼」就由Alton(王智德)擔當，當他講述如何被「兇手」Edan(呂爵安)所害時，卻被Jer(柳應廷)篤爆，「你都係兇手，令到鏡頭濕咗。」Alton解釋，因起初未適應地面水深，「一下向前衝就向前踢……令個鏡頭濕咗兩次，之後再take就唔敢踢。」

獎項無損兄弟情 「姜son」rap唱互撐 今次新歌的英文rap唱部分，由Anson Lo(盧瀚霆)主理rap詞，初次試唱英文rap的姜濤，為樂迷送上驚喜。姜濤感激Anson Lo的悉心指導，「我很想試rap，問咗花姐意見後，Anson Lo好爽快答應咗，好快填咗段詞，我都有請教他點唱，rap呢方面，佢經驗較多，所以都請教咗佢好多。」有別於為自己solo歌填詞，Anson Lo今次份外緊張，「因為呢首歌的主題好特別，要填緊扣主題的英文rap詞好難。我私下也有問佢(姜)，覺得好唱嗎？字詞好讀嗎？因為之前每次作rap詞都係自己Solo，自己作通常易記入腦。今次亦有同佢溝通、有冇字要改，我們對咗幾次就搵到舒服又可行的方法。」兩人為rap唱緊密溝涌互補，不過《Chill Club推介榜年度推介21/22》的賽果，由Anson Lo奪得男歌手金獎，並憑歌曲《Megahit》奪年度之歌，姜濤則奪得男歌手銀獎，賽果掀起部分粉絲罵戰，Anson Lo坦言兩人曾就此事認真討論，「我哋都各自做緊好鍾意嘅音樂，所以唔存在贏同輸，希望大家focus番音樂質素。」姜濤不諱言，問題一直存在，「大家的fans一定會有討論和爭執，但我哋從來冇因此而感情唔好，希望大家放心，亦希望大家enjoy我哋做的音樂，少啲比較、多啲enjoy。」

夜闌人靜常反思 MIRROR人氣爆燈，一言一行也是評論焦點，副隊長Anson Kong (AK, 江𤒹生)表示，「入行之後，外界一直都給我們好多比較，不論隊內成員或MIRROR跟其他人比較，都會成為壓力。但最需要比較的敵人是自己，要戰勝昨日的自己，小克的這份詞說如何了解自己、釐清本質再作改善。尤其在《調教你MIRROR》之後，大家在夜闌人靜之時都會思考這問題。」隊長Lokman認為新歌正是說透過自身心理或精神層面的探索，增加自我了解，「從中爆發一些新能量，搵到一些火花或有趣的事繼續走下去。」談到出道至今，有何轉變？Tiger(邱傲然)半說笑道，「由短髮變長頭髮！」然後他認真表示，「其實這幾年有很多學習，一起經歷很多，好開心。」 放大縮小尋開心 內觀探索，就是換個角度看自己，有「王勁」之稱的Alton解說，「如果退後看，在宇宙裡我們很渺小，不需要將不開心放大，當微觀自己時，可能我們是某人的宇宙，這樣就會看自己很重要，只要花心思做點事情，已能令別人好開心。所以要懂得放大和縮細自己，做好自己的quality of time。」道理，往往易說難做，輪到「智者」Frankie(陳瑞輝)發言，「開心好簡單，例如訪問之前同阿虎(Tiger)對望就已經好足夠，我自己嘅快樂好易滿足。」AK的快樂亦很簡單，「放假，大家個開心泉源就會出嚟，呢個暫時係最直接、最有效嘅方法，有薪假期就最開心啦。」