MIRROR復工｜12子首次聯手為團歌填詞 《We All Are》世事無常有你攜手無懼面對(多相)

MIRROR復工首次12子聯手為團歌填詞 。

MIRROR紅館演唱會於7月28日發生嚴重意外，事後12子休團逾兩個月調整身心及疏理情緒。踏入10月，Mirror 正式復工，今日(10日)推出最新團歌《We All Are》，並首次聯手為團歌填詞，剖白心聲，同時表達以正面態度一起攜手，無懼面對未來挑戰。

Lokman：憑信念 崎嶇路上一起面對 今次《We All Are》是一首節奏抒情且滿載溫暖的一首作品，由見證MIRROR成長的演唱會音樂總監徐浩作曲和監製，填詞方面寫著「Team MIRROR」，即是由MIRROR全團填詞，細訴在意外發生後，不方便公開發言的日子，繼續用作品說話，歌詞一字一句都是12子的心聲。隊長Lokman就特別為歌曲下了註解，道：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」在MV正式首播前已發布歌詞，不少鏡粉已留言表示，單看歌詞已眼濕濕，睇埋MV更是禁不住落淚。

從鏡像更了解自己 在昨日發布的單曲封面成為城中熱話，坊間亦有很多人發現MIRROR的Logo改變了，花姐說：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊境，看到自己，更了解自己。」 新歌MV亦有別於以往活潑鬧笑或勁歌熱舞的風格，走《One And All》治愈系路線，12位MIRROR成員用上了3天的時間拍攝，當中拍下各位成員在日常生活疏理情緒的方式，反映每位鏡仔的獨特個性，包括Lokman(楊樂文)練舞、AK(Anson Kong江𤒹生)製作甜品、姜濤打籃球、Anson Lo(盧瀚霆)跟大笨狗玩樂、Edan(呂爵安)彈琴、Ian(陳卓賢)彈結他、Jer(柳應廷)聽歌、Jeremy(李駿傑)種植植物、Stanley(邱士縉)洗面、Alton(王智德)砌模型、Tiger(邱傲然)彈結他、Frankie(陳瑞輝)睇書，各人在鏡頭前呈現台下自己最真我的一面，其中姜濤、Anson Lo、Ian和Jer等都眼泛淚光。