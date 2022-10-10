MIRROR復工｜12子首次聯手為團歌填詞 《We All Are》世事無常有你攜手無懼面對(多相)

MIRROR紅館演唱會於7月28日發生嚴重意外，事後12子休團逾兩個月調整身心及疏理情緒。踏入10月，Mirror 正式復工，今日(10日)推出最新團歌《We All Are》，並首次聯手為團歌填詞，剖白心聲，同時表達以正面態度一起攜手，無懼面對未來挑戰。
Lokman：憑信念 崎嶇路上一起面對
今次《We All Are》是一首節奏抒情且滿載溫暖的一首作品，由見證MIRROR成長的演唱會音樂總監徐浩作曲和監製，填詞方面寫著「Team MIRROR」，即是由MIRROR全團填詞，細訴在意外發生後，不方便公開發言的日子，繼續用作品說話，歌詞一字一句都是12子的心聲。隊長Lokman就特別為歌曲下了註解，道：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」在MV正式首播前已發布歌詞，不少鏡粉已留言表示，單看歌詞已眼濕濕，睇埋MV更是禁不住落淚。
從鏡像更了解自己
在昨日發布的單曲封面成為城中熱話，坊間亦有很多人發現MIRROR的Logo改變了，花姐說：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊境，看到自己，更了解自己。」
新歌MV亦有別於以往活潑鬧笑或勁歌熱舞的風格，走《One And All》治愈系路線，12位MIRROR成員用上了3天的時間拍攝，當中拍下各位成員在日常生活疏理情緒的方式，反映每位鏡仔的獨特個性，包括Lokman(楊樂文)練舞、AK(Anson Kong江𤒹生)製作甜品、姜濤打籃球、Anson Lo(盧瀚霆)跟大笨狗玩樂、Edan(呂爵安)彈琴、Ian(陳卓賢)彈結他、Jer(柳應廷)聽歌、Jeremy(李駿傑)種植植物、Stanley(邱士縉)洗面、Alton(王智德)砌模型、Tiger(邱傲然)彈結他、Frankie(陳瑞輝)睇書，各人在鏡頭前呈現台下自己最真我的一面，其中姜濤、Anson Lo、Ian和Jer等都眼泛淚光。
晴空下抖擻精神
如Lokman的註解所言，「不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。」12子各自調整身心後，團結攜手面對未來不可知的挑戰，MV中更見12子站在明媚陽光照耀的空間裡，充滿朝氣地走在一起合唱，相信這是一眾樂迷期待已久的畫面。其實在鏡頭以外，可見MIRROR眾人同樣精神抖擻、專業地參與拍攝，細心聆聽導演及工作人員的指導後，以最佳姿態演出每個畫面，而且很多場口以不同角度拍攝，都能在2 Take內完成，可見12位成員都已經準備就緒，再次為他們的事業奮進打拼。
《We All Are》
作曲：徐浩 作詞：Team MIRROR
編曲：徐浩 /黃兆銘 監製：徐浩
還記得為著心中夢想戰鬥
還相信細水可長流
開心總可永久
隨時日走得太快
昨天的小子 突然成熟了
悲傷總要面對
若美夢快要粉碎
但我共你記憶故事裡
愛卻能延續下去
故事書的那篇
成長中的章節
原來是直至你出現
陪伴我
陪著你
紀錄我在奮鬥
明白痛苦世界沒有盡頭
時鐘滴答 秒針走過
時光匆匆 我即使挫敗過
請信任我
真心的栽種最後會結果
時空穿梭 最好不過
時光機不要拋低我 可否
重回青春裏面再逗留
無懼世間一起合奏
若有一天當你在回首
世事無常但當中有你就夠
若美夢快要失去
但我共你記憶會萬歲
愛也能延續下去
漆黑天空寄居
人海中的光線
原來是望見你的臉
長夜也
如白晝
照亮我像摯友
年月每分每秒直到以後
時鐘滴答 秒針走過
時光匆匆 我即使挫敗過
請信任我
真心的栽種最後會結果
時空穿梭 最好不過
時光機不要拋低我 可否
重回青春裏面再逗留
再可跟你合奏
光陰也許不可永久
多少個春秋都已經看透
誰會不哭泣 不顫抖
還剩了幾多傷口
前方崎嶇 勇敢衝破
人生唏噓 你都跟我渡過
請你讓我 將歌曲溫暖送入你耳朵
流星不知也都不覺
迷失星空也可擁抱 廝守
尋回當初美麗的星宿
再可跟你合奏