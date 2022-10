MIRROR復工｜12子首次聯手為團歌填詞 《We All Are》世事無常有你攜手無懼面對(多相)

如Lokman的註解所言,「不可能一個人回到過去,但未來可以一起無懼面對。」12子各自調整身心後,團結攜手面對未來不可知的挑戰,MV中更見12子站在明媚陽光照耀的空間裡,充滿朝氣地走在一起合唱,相信這是一眾樂迷期待已久的畫面。其實在鏡頭以外,可見MIRROR眾人同樣精神抖擻、專業地參與拍攝,細心聆聽導演及工作人員的指導後,以最佳姿態演出每個畫面,而且很多場口以不同角度拍攝,都能在2 Take內完成,可見12位成員都已經準備就緒,再次為他們的事業奮進打拼。

《 We All Are 》