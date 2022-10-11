MIRROR復工｜Edan坦言曾感無力：最大願望是阿Mo康復，好想知真相

同時，Edan不忘多謝家人朋友、工作團隊、前輩們、鏡粉、魯庭暉和花姐等，他心知這段日子很多人都不好過，祝願演唱會的所有舞者，尤其受傷的李啟言(阿Mo)、張梓峯(阿Fung)和羅德智(Zizac)安好，最大願望是阿Mo能夠康復。最後，他表示，「希望調查報告能夠盡快釋出，我和大家都一樣，很想很想知道真相。」

MIRROR自紅館演唱會意外之後，休團逾兩個月，今日他們推出剖白12子心聲的最新團歌《We All Are》，多位成員先後在社交平台出po分享這段日子的感受與領悟。在新歌中唱著「隨時日走得太快/昨天的小子 突然成熟了/悲傷總要面對」的Edan(呂爵安)深夜發文分享心路，他自言對人生和生存意義有很多想不通的疑惑，曾因此感到很無力無奈。不過，與其糾纏於暫時難有答案的問題，不如專注自己能控制的當下，希望能生命影響生命，為大家帶來愛與幸福。

Edan表示最大願望是阿Mo康復和查明真相。

Edan發文：

這段時間，想了很多

究竟人生的意義是什麼？

究竟人類存在的作用是什麼？

究竟命運是否存在，是否主宰一切？

為什麼人類要面對這麼多痛苦和傷痛？

為什麼快樂是一件奢侈品？

為什麼人生永遠都充斥著不能控制的事情？

為什麼上天可以輕易就奪走人的一切？

想來想去，都是想不通，想不明白

好像這些問題是永遠都不會有答案似的

但我們卻要在這麼未知的世界裏生活，去尋找所謂的意義

真的感到很無力，很無奈

人類這種生物，真的真的很渺小

.

上述問題的答案，看來是暫時不會找到的了

但時間和人生，還是會繼續流動

所以與其浪費時間去東想西想

我決定要為自己的人生賦上多一層的意義，就是專注當下的每一刻

因為人惟一能控制的，就是當下那一刻的每個決定、每個行為

這個道理是魯庭暉先生教我的

既然人生是充滿著痛苦，那我就盡我能力為大家帶來快樂

既然我有幸地得到很多人的支持，那我便運用我的影響力，感染大家一起讓這個世界多一點愛

以人感染人，以生命影響生命

可能這就是人類存在的意義吧

很希望我和MIRROR都能夠做到

這段時間很多人都不好過，衷心希望所有人都安好，特別是啊Mo、啊Fung、Zizac和所有Dancers

而最大最大的願望是希望mo能夠康復。

亦感謝每一位對我的關愛和照顧，包括我的家人朋友，公司，很多行內的前輩，MIRO，魯生，花姐等等

抱歉令大家擔心

最後，希望調查報告能夠盡快釋出

我和大家都一樣，很想很想知道真相