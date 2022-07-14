MIRROR手燈叫價$360被指貴？有網民力撐值得買

MIRROR官方手燈終於面世，官方標價$360，並指手燈會隨現場中央指令，配合節奏而變不同燈色，在家中欣賞演唱會的歌迷，可連接MakeALive app，手燈亦會跟住變色。官方手燈的設計令人想起超人迪加的變身器，亦有網民認為定價太貴，並指五月天推出的變色螢光棒只需五、六十港元，兼每次開騷都是用同一支，斥官方當粉絲水魚。

手燈應可多次使用

正當網上大部份人洗板式鬧定價太貴時，有網民認為愛是麻木，就算對方開價$3,800也會接受，並指追星要課金是很正常不過的事。有自稱是海外鏡粉的網民寫下長文，解釋$360一個手燈是合理，他指MIRROR的手燈定價無疑是偏高，但手燈上沒有印上為今次演唱會專用的字樣，認為大家可以用這支手燈參與MIRROR日後第4、5甚至第100個演唱會。他寫道︰「只要Mirror繼續喺度，支手燈都一定仲用到。暫時睇落手燈設計應該唔係好似第一次演唱會嗰支咁只能夠用得一兩次(當年災情問啲資深嘅鏡粉就明)。」

質疑有炒家帶風向

網民又提到覺得貴是因為成本攤分問題︰「當你買一部新電話，你會覺得貴但你會成日用，成本攤分咗，你會安心買。當呢支手燈出現，你認為自己唔會用到好多次，你都會好自然覺得貴。而一支有設計、有版權官方認可、有中控、未來用到好多次、可能會係演唱會統一做啲嘢嘅手燈，你唔希望有一支咩？」他又認為可能有炒家從中作梗，令大家覺得MIRROR手燈很貴，於是令鏡粉轉而幫襯其他應援手燈，到時炒家便可大手買入繼而再轉售圖利。