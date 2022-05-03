MIRROR歌迷會財務狀況惹爭議 花姐︰佢哋有定期報告

MIRROR各成員都有專屬粉絲暱稱及歌迷會，每當偶像生日或有新作面世時，他們的粉絲都會出盡百寶為偶像造勢及推出不同應援，而且出手闊綽，以姜濤為例，姜糖為賀偶像生日耗資七位數字應援。

Jer撐admin無償付出

不過，歌迷會的財務運作不時惹來爭拗，早前有「柳柳粉」質疑歌迷會的admain中飽私囊，未有好好利用會費為柳應廷(Jer)造勢，令他的應援相對其他MIRROR成員少。

Jer日前在歌迷會的通訊群組留言，表示他的個人立場不太贊成大型宣傳，因為不是太多歌迷有經濟能力負擔起大筆費用，他認為應把會費用得其所，如用作慈善用途，並謂︰「而jerly fish admin嘅每一位，我知道佢哋由頭到尾都好support我，由出道到依家，都義務地幫咗我好多，所以我都好相信佢哋。」