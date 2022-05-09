MIRROR母親節孝心盡顯！柳應廷Jer帶媽媽去自家餐廰 呂爵安Edan出《Elevator》跳舞版MV

昨日(8日)是母親節，MIRROR多位成員在社交平台分享與母親慶祝的照片，表達心意。Jer(柳應廷)在IG限時動態上載母親的照片，背景是Jer在MIRROR演唱會表演的海報，他寫著：「母親節快樂。」接著，Jer又分享與母親在他開的餐廳食飯慶祝的照片，該餐廳是他與隊友Anson Kong(江𤒹生)和ERROR成員肥仔(梁業)合資的。Jer為追尋音樂夢曾有兩年幾乎零收入的busking日子，但家人仍無條件支持，如今演藝事業發展理想兼做老闆，相信柳媽甜在心。

另外，Stanley(邱士縉)亦在IG限時動態分享兒時與母親合照，他寫著：「今日係我嘅龍母誕，祝天下母親，母親節快樂！」Frankie(陳瑞輝)則貼出母親拆禮物的「打格仔」相，「母親節快樂！保護返媽媽素顏先HAHA。」從相片所見，Frankie送上送名牌手袋給媽媽作禮物，非常乖仔。而李駿傑(Jeremy）則在限時動態貼出微笑自拍照，簡單寫道：「母親節快樂」