MIRROR演唱會事故｜阿Mo預備拆除尿喉和裝外骨架：我將為重新學走路，讓我的路愈走愈廣闊

阿Mo父親在代禱中透露兒子心願：我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，讓我的路愈走愈廣闊。

MIRROR紅館演唱會發生屏幕墮下事故至今已半年，受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍留醫接受各種治，阿Mo父親李盛林牧師昨晚(4日)發出第29封代禱信，信中透露阿Mo的心願：「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，讓我的路愈走愈廣闊。」(I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.)而為了重新走路，他於本周將計劃進入「外骨架」治療，並考慮拆除尿喉。作為父母，李啟師看到阿Mo的積極和鬥志心感安慰，但內心又恐怕他力不能勝。而隨著演唱會事故進入刑事檢控，盼日後能對各演藝表演者在「職安和僱員保障」上有更清楚和全面照顧。

李盛林牧師表示，看到阿Mo的積極和鬥志心感安慰，但內心又恐怕他力不能勝。

李盛林牧師/李啟言( 阿 MO)第28封 代禱信

* （一）感恩 *

1. * 「愛心照顧」*：

感謝各醫護悉心的照顧，特別在病床、輪椅、醫療器材的轉移和定位上花上不少的耐性和時間，使啟言能夠在治療和休息上到位。

2. *「積極分享」*：

感謝不斷有信徒與我們分享在醫學上已定性為到了治療的終極，再沒有改善的空間，但在禱告和信靠神的恩惠上，卻是有突破性的經歷，使我們都得著激勵。

* （二）禱告 * ：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂能活化神經。

「神從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求祂的沒有。」（詩篇 53:2）

*1. 啟言（Mo）*

a) *「阿MO心願」*：

*“I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.”* 「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，讓我的路愈走愈廣闊。」

b) *「期待外骨架治療」*：

請繼續為能夠操練肋腱的柔韌和關節的鬆弛，身體的平衡和站立時有穩定的血壓禱告。期待能在下週按醫療的計劃進入「外骨架」(Exoskeleton)治療。

c) *「預備拆除尿喉」*：

請為醫生正考慮幫助啟言拆除尿喉，使能在外骨架的活動中更為方便，並且能夠減少尿道感染禱告。但若在拆除的過程中，血壓比平常高或不穩定就不能進行呢！

d) *「護理員照顧的配合」*：

祈求神能為啟言預備有穩定及有愛心的護理員日夜更照顧禱告，因為每轉新的，他要重新適應磨合和指導，但在每日密集治療之後，真的沒有更多的氣力再作重複的指導呢！

*2. Mo爸媽*

a) *「每新階段的期待和爭扎」*：

就像電子遊戲過五關斬六將一樣，每一關都面對體能、意志上限制的突破。作為父母看到啟言的積極和鬥志而感安慰，但內心又恐怕他力不能勝。求恩主每天加力給他。

b) *「代禱信目的」*：

代禱信目的是盼望各方面關心啟言阿MO 的朋友與信徒與我們一起繼續向所信靠的主禱告，讓我們在活人之地看見神的大能與恩惠，將榮耀歸與神。

3. *「事故刑事的檢控」*

盼能帶來日後對各演藝表演者在「職安和僱員保障」上有更清楚和全面照顧，不被視為閒角。