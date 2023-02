MIRROR演唱會事故｜阿Mo預備拆除尿喉和裝外骨架：我將為重新學走路，讓我的路愈走愈廣闊

MIRROR紅館演唱會發生屏幕墮下事故至今已半年,受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍留醫接受各種治,阿Mo父親李盛林牧師昨晚(4日)發出第29封代禱信,信中透露阿Mo的心願:「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉,讓我的路愈走愈廣闊。」(I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.)而為了重新走路,他於本周將計劃進入「外骨架」治療,並考慮拆除尿喉。作為父母,李啟師看到阿Mo的積極和鬥志心感安慰,但內心又恐怕他力不能勝。而隨著演唱會事故進入刑事檢控,盼日後能對各演藝表演者在「職安和僱員保障」上有更清楚和全面照顧。