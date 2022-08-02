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娛樂
2022-08-02 11:42:34

MIRROR演唱會意外 丨「貓貓校監」呂校長發文指張梓峯未出院 預告今晚家人交代以正視聽

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被指受輕傷的張梓峯，據報已轉往中大醫院留醫。 「貓貓校監」呂校長引述家人消息指張梓峰仍未出院。

MIRROR演唱會發生嚴重意外，2名舞蹈員被下墜的大型屏幕擊中受傷送院，其中李啟言(Mo)現時仍在伊利沙伯醫院ICU留醫，而另一名傷者張梓峯已於729日自行出院。今日「貓貓校監」呂校長在社交平台發文，引述張梓峯家人於81日的消息指「阿峯並未出院。她續稱：「鑒於傳媒/網絡報導多次形容舞者張梓峯為『輕傷出院』有誤導成份。家人與呂校長連續兩天商討後決定在此平台交代張梓峯意外經過及傷勢。今晚呂校長會按家人意願詳細講述以正視聽。」網民紛紛留言追問詳情，呂校長就回覆指：「我都需要少少時間整理手頭上嘅資料而且佢太太自己都會講幾句，希望今晚九點左右。」

呂校長稱今晚九時左右會請張梓峯的太太親述丈夫傷勢。 有心水清網民指，當日商台報道張梓峯已轉往中文醫院。

疑轉往中文醫院留醫

有心水清網民就留言指，「當日報道出院，商台新聞話係轉去中大醫院」。翻查商台當日報道稱，「另一名傷者張梓峯，下午在家人陪同下自行出院。據了解，他轉到中文大學醫院接受治理。」估計阿峯可能現時仍在中大醫院留醫。不過， MakerVille行政總裁魯庭暉在29日於醫院外鞠躬致歉，交代兩名舞蹈員傷勢時表示，「「阿峯係輕傷，擦損咗，拉傷，醫生建議留院觀察，冇大礙可出院。」受傷後阿峯一直未有親自交代傷勢，只曾在IG轉發阿Mo代禱信及舞蹈員聲明，到底他傷勢如何，是否有人淡化事件？要留待家人今晚親自交代。

 

張梓峯今年初與拍拖10年的女友結婚。 阿峯與阿Mo是MIRROR演唱會舞蹈員，亦經常與Anson Lo合作。
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