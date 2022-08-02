MIRROR演唱會意外 丨「貓貓校監」呂校長發文指張梓峯未出院 預告今晚家人交代以正視聽

MIRROR演唱會發生嚴重意外，2名舞蹈員被下墜的大型屏幕擊中受傷送院，其中李啟言(阿Mo)現時仍在伊利沙伯醫院ICU留醫，而另一名傷者張梓峯已於7月29日自行出院。今日「貓貓校監」呂校長在社交平台發文，引述張梓峯家人於8月1日的消息指「阿峯並未出院」。她續稱：「鑒於傳媒/網絡報導多次形容舞者張梓峯為『輕傷出院』有誤導成份。家人與呂校長連續兩天商討後決定在此平台交代張梓峯意外經過及傷勢。今晚呂校長會按家人意願詳細講述以正視聽。」網民紛紛留言追問詳情，呂校長就回覆指：「我都需要少少時間整理手頭上嘅資料而且佢太太自己都會講幾句，希望今晚九點左右。」