MIRROR演唱會意外｜傳有樂手墮台 Jason Kui︰我冇跌落台底

MIRROR紅館演唱會上周四發生嚴重意外，令舞蹈員阿Mo受重傷，現在深切治療部留醫，情況危殆。連日來有多名聲稱有份參與今次演出的工作人員及搭建舞台工人匿名爆料，23位舞蹈員於是發表聯合聲明，當中提到「近日網上流傳不同的傳言，所有網絡平台流傳的匿名留言全部並非出自有份參與該演唱會之任何一位舞蹈員，亦絕不會發放任何匿名言論，所有言論僅會通過個人社交平台發佈，請勿誤信任何匿名留言。」花姐、MIRROR、COLLAR多位成員、ERROR的肥仔及193均有轉載。

有自稱工作人員爆料指結他手Jason Kui在彩排時跌落台底。

矛頭直指Fran 9要負責任 今日再有自稱是幕後工作人員向傳媒爆料，並提供了一張彩排照片，矛頭直指監製Fran 9對舞台機關一問三不知，導致有舞蹈員在彩排時受傷，有樂手直墮台底等。該名人士更聲稱花姐向Fran 9提議先處理機關問題，再彩排，認為Fran 9需要負上最大責任。事後有指Fran 9將其IG轉為私人帳號，但事實上Fran 9向來的IG帳號從不公開。有網民指Fran 9是出名的演唱會監製，估計當中有誤會，認為事件有很多可疑之處，擔憂有人帶風向「搵人祭旗！」

爆料者指AK與Jason Kui彩排《信之卷》時，Jason Kui跌落台底受傷。

Jason Kui否認 報道引述兩名自稱工作人員的報料，點名指結他手Jason Kui及鼓手曾跌落台，因他們只受輕傷而沒有追究。Jason Kui其後在IG以黑底白紙留言否認︰「我冇跌落台底！！多謝關心。喺呢個時候，我哋最需要嘅就係空間，你哋msg(訊息)我只會變成騷擾。係好L騷擾！！！有時心照，已經足夠。可能你哋幫我哋祈禱，去黃大仙度上炷香，我仲感激，唔好再就呢件事搵我！跪求！花生友，抽水怪，經驗學者和專家，一律收皮！」