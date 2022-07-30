MIRROR演唱會意外︱張敬軒Ian陳卓賢聘顧問團隊 為舞蹈員提供心理輔導

MIRROR的第四場紅館演唱會出現罕見嚴重意外，導致兩名舞蹈員受傷，其中李啟言(阿Mo)傷勢嚴重，事件震驚全城，對台前幕後工作人員，以至在場觀眾都帶來重大打擊及陰影。今日（30日）有消息指，張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian）為協助舞蹈員走出陰霾，一同聘請了專家顧問團隊，地方由軒公借出，為他們提供心理輔導及支援。

張敬軒：是整個表演行業的事

張敬軒回覆傳媒時表示：「今次事件關乎整個表演行業內的事，今次參與演出的舞蹈員入面，有很多都是各位MIRROR成員及我的兄弟姊妹，我們在很多個演出中都合作無間，所以互相關心是應該無分彼此。件事是大家一齊做，花姐和金生一直都很關心大家，而Ian及其他MIRROR成員在處理自己情緒的同時，都會將傷者及其他舞者的情況擺在首位，我們大家希望可以盡快安撫和平復到各位Dancers的情緒，希望廣大樂迷都一樣，照顧好自己的情緒之餘，多為傷者和舞蹈員打氣，給予更多支持。」