MIRROR演唱會意外｜MakerVille宣布退票手續 稱可保留門票兌換日後指定場次

MIRROR首個紅館個唱於上月28日發生意外，宣布取消餘下場次，合共8場。今日MakerVille公布退場詳情，並特別提到持有完整有效之門票人士，可以兌換日後指定演出，兌換詳情將不遲於2023年9月14日公佈。 對於可以兌換日後演出，不少持票人士感到高興。MakerVille就兌換日後場次的內容如下︰



保留演唱會完整有效之門票，以兌換日後可能舉辦之指定MIRROR演唱會(「指定演出」)同等票面價值的門票。 主辦機構將不遲於2023年9月14日公佈成功安排指定演出與否，詳情請密切留意Music Nation及MakerVille在社交媒體的公佈。 MakerVille亦特別提到︰「請注意主辦機構未能保證或確定日後可以舉辦指定演出以供門票兌換，如主辦機構在2023年9月14日或之前未能公佈成功安排指定演出以供持票人士作門票兌換，主辦機構將於2023年9月15日公佈餘下門票具體退票退款的詳情。」

合共9場門票可退 根據大會公布的細則，可供退票退款場次：7月28日至31日及8月2日至6日 (共9場），除了28日那場不用無需票根的正本門票外，其餘場次必須為完整有效之門票(連票根)，並於下月15日下午1時至明年9月14日晚上8時，到指定地方辦理退票手續。 以上僅適用於經Urbtix城市售票網、Cityline購票通或直接經主辦機構 (Music Nation Productions Company Limited及MakerVille Company Limited)購買門票之持票。退款金額會按門票面值以港幣計算，並將連同購票網站平台之手續費或購票行政費一併退款。 至於經「FWD 富衛保險」或「HKT」或「KATCH」兌換門票之持票人士，相關退款手續由該等合作商戶各自負責辦理。相關持票人士亦可選擇保留門票以作日後可能兌換指定演出之同等票面價值的門票。有關詳情敬請留意「FWD 富 衛保險」或「HKT」或「KATCH」的通知。