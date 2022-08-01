MIRROR演唱會意外｜MIRROR或未能出席 9月中KKBOX風雲榜宣布延期發售門票

MIRROR紅館演唱會發生意外，眾人情緒雖然慢慢平復過來，Lokman亦代表MIRROR全員發文著大家不要擔心。不過，MIRROR要公開亮相恐怕仍要等好一段時間。因為今次意外已進入司法程序，為免有言論影響調查，他們的經理人公司MakerVille立即收埋旗下藝人，至今一直未有再回應，更誇張到連ViuTV的專頁也暫停更新。

多個活動或需延期

由於MIRROR在意外前接下不少工作，當中包括出席日本音樂節、與商台合作的明星籃球賽、Anson Lo與欣宜的「拉闊音樂會」及Edan有份參與的「生力軍音樂會」，還有9月中的KKBOX風雲榜音樂會等等。有指公司計劃他們年底才會全員合體，好讓他們有時間處理情緒，但變相令多個活動需要延期或取消。

KKBOX押後公開發售門票

商台三個活動均與贊助商戶合作，門票是按一定的要求才能換取，如果MIRROR未能如期出席活動，商台與贊助商「有排拆」。至於KKBOX風雲榜尚有其他歌手出席，估計影響較少，而他們亦於今日在網上宣布風雲榜的門票公開發售日期由本月3日改至10日早上11時。KKBOX的專頁寫道︰「願此刻的我們照顧好自己，關心身邊人，為演出團隊打氣。願大家平安，祝傷者早日康復。」但未有透露MIRROR能否如期出席。