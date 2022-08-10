MIRROR演唱會意外事故仍在調查階段，但MakerViller、ViuTV，甚至電訊盈科的高層，事發至今一直再未有回應。ViuTV的Facebook專頁也暫停更新十日，除了日前更換封面相片外，之後再也沒有其他帖文發出。網民對他們今次的公關處理手法大感不滿，坦言無綫的公關比他們還要好，批評他們由始至終都只會靠旗下藝人做公關。

So Ching借文章表心聲

受重傷的阿Mo(李啟言)仍然在深切治療部留醫，情況危殆，女友So Ching今日再上載與阿Mo的合照，隔空為男友打氣之餘，亦向fans報平安。此外，她亦轉發了一則關於香港舞蹈員的現實苦況，內容提到香港有不少出色的舞蹈員，但因為香港的社會環境，令他們「被壓榨嘅貧窮之中老去或者捱唔住就轉行」，原因是人工非常低，要成名的話只有參加選秀節目或經歷死亡，認為今次阿Mo類似的意外，日後定必會再出現。