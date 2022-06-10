MIRROR演唱會｜一票難求 Edan明白大家失望心情：點解唔俾大家買多啲飛(有片)

《膠戰》6位膠人今日齊齊到海洋公園拍攝《膠戰 SSP》—《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》，Edan(呂爵安)與Jeffrey(魏浚笙)兩兄弟齊聲表示渴望拍《膠戰 S3》，並且長拍長有，邀請不同嘉賓玩遊戲，他希望有天《膠戰》能衝出香港，到韓國與《Running Man》大玩crossover，但暫時以90分鐘的特別版讓大家止止渴。Edan表示6位膠人首次往主題公園拍攝，大爆珈其比他更害怕玩機動遊戲，Jeffrey就保持無所畏懼之態，呼籲膠粉密切留意。

Edan預告出新歌

Edan透露，完成今日的《膠戰 SSP》拍攝，將會全面投入錄新歌和籌備演唱會，他笑言今次不會騷肌，以免搶了Jeremy(李駿傑)的風頭，而且拍完《i.SWIM》後已甚少操練，比最fit時期胖了不少。

談到演唱會一票難求，Edan認真表示，明白大家心情，「失望係最辛苦，以為自己買到，點知最後買唔到，明白大家心情，覺得好攰，點解睇個演唱會都咁難。」問到可擔心粉絲流失？他直言，「聽到有粉絲話好嬲，唔追喇，明白他們失望，但也冇得擔心，希望大家繼續支持。」他表示也收到DM投訴，深感無奈，「點解唔能夠俾大家買多啲飛，這是一直以來的做法，希望將來有改變。」最後，談到回應網民惡言時，他認為不少人在網絡上隨所欲為，言語衝動一點，希望可以少點矛盾。