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娛樂
2022-07-25 21:23:00

MIRROR演唱會｜姜濤solo唱《作品的說話》、《鏡中鏡》 完場時眼泛淚光（圖輯持續更新）

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姜濤

姜濤以一身白衣跳唱出《Innerspace》。

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。姜濤一直是團中的人氣王，過去一年他除了專注音樂發展，亦作多方面嘗試，參與不少劇集，今年憑電影阿媽有咗第二個初登大銀幕。早前更飛往美國拍戲，並一嘗所願到巴黎遊覽。

姜濤於演唱會中SOLO唱出《作品的說話》，多位dancer躺在舞台邊，此時在他們非常近的位置爆出煙花，情況非常驚險。完場時姜濤更眼泛淚光。


今次姜濤的個人環節先獻唱了《作品的說話》

姜濤 姜濤於solo時唱出《作品會說話》 姜濤於solo時唱出《作品會說話》 姜濤於solo時唱出《作品會說話》

姜濤第二度Solo演唱《鏡中鏡》

姜濤演出鏡中鏡 姜濤演出鏡中鏡 姜濤演出鏡中鏡 姜濤演出鏡中鏡 姜濤演出鏡中鏡 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤

姜濤完場一刻眼泛淚光：

姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 MIRROR演唱會 MIRROR演唱會 MIRROR演唱會 MIRROR演唱會 MIRROR演唱會

姜濤紅館演唱會個人圖輯：

姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤

即睇MIRROR12子紅館演唱會個人圖輯：

未入場睇show先睇手燈+演唱會周邊實物圖！

 

MIRROR官方手燈 同場亦有其他周邊售賣。 Pin Set ($100) 共有代表12個成員的不同顏色。 實物非常有質感。 亞加力人物座 (隨機款；$60) 應援扇 ($80) 附有手燈袋及手繩。

由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！

【MIRO WE ARE】詳情

日期：2022年7月25日 至8月6日
時間：上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀The ONE
- UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone
- L9：MIRO Pop-up Store
- L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)

預約網站：

MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2
MIRO Pop-up Store：https://qrstud.io/zp5856j

 

常見問題：

問：MIRROR演唱會日期是？

答：MIRROR將於今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅館...詳情

問：如何網上看到Mirror演唱會？

答：MIRROR演唱會早前公開發售其中3場網上直播門票，惟系統出錯令網民買不到門票，負責直播的MakeALive其後發文道歉...詳情

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