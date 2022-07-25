MIRROR演唱會｜姜濤solo唱《作品的說話》、《鏡中鏡》 完場時眼泛淚光（圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。姜濤一直是團中的人氣王，過去一年他除了專注音樂發展，亦作多方面嘗試，參與不少劇集，今年憑電影《阿媽有咗第二個》初登大銀幕。早前更飛往美國拍戲，並一嘗所願到巴黎遊覽。
姜濤於演唱會中SOLO唱出《作品的說話》，多位dancer躺在舞台邊，此時在他們非常近的位置爆出煙花，情況非常驚險。完場時姜濤更眼泛淚光。
今次姜濤的個人環節先獻唱了《作品的說話》
姜濤第二度Solo演唱《鏡中鏡》
姜濤完場一刻眼泛淚光：
姜濤紅館演唱會個人圖輯：
即睇MIRROR12子紅館演唱會個人圖輯：
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由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！
【MIRO WE ARE】詳情
日期：2022年7月25日 至8月6日
時間：上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀The ONE
- UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone
- L9：MIRO Pop-up Store
- L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)
預約網站：
MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2
MIRO Pop-up Store：https://qrstud.io/zp5856j