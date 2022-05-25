MIRROR演唱會｜採取實名制售票 宣布加開MIRO特別場

MIRROR演唱會將於七月底舉行，門票未公開發售而掀起炒價，甚至有騙徒出售假門票騙取金錢，網民希望主辦機構可以實名制賣飛打擊黃牛，令大家不用捱炒價。今日，MIRROR官方平台宣布12場經城市售票網公開發售的門票將以實名制形式發售。兼且加開兩場MIRO特別場。

MIRO場可滿足約萬八歌迷

MIRROR官方平台寫道︰「感謝大家陪伴MIRROR走到今日。縱使面對重重困難，我哋都一定盡力做，希望更多鏡粉可以嚟支持MIRROR！！大家對演唱會嘅反應十分熱烈，加上知道咁多位鏡粉為咗支持MIRROR，左撲右撲買飛好辛苦。所以......正式宣布2件事！！！1. 加開2場MIRO特別場（8月5-6日）2. 經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售。」至於售票詳情仍有待官方公布。

按照現時的防疫措施，MIRROR每場演唱會可供約九千多觀眾入場，而MIRO成員現時已接近八萬，MIRO特別場可供訂購的門票不足兩萬。

傳月底公開發售

至於MIRO特別場，官方稱合資格之MIRO須以實名制購買MIRO特別場之門票，MIRO特別場部份門票將以實名制經城市售票網公開發售。有消息指大會將於本月31日公開發售門票。

有網民對主辦機構採用實名制買飛大感高興，認為可以重創黃牛黨，但亦有網民相信「你有張良計 我有過牆梯」，相信黃牛黨定必有辦法令手上的門票高價轉售。