MIRROR演唱會｜明年1月開騷有望加場 Lokman回應全員可否再上紅館

MIRROR今日(3日)出席他們主演的電影《12怪盜》開鏡儀式，眾人拜神時不時展示出他們的調皮一面。提到MIRROR將於明年1月在亞洲國際博覽館Arena補回餘下的演唱會場數，楊樂文(Lokman)表示，他們正在構思演唱會內容，但因距離開騷尚有大半年時間，所以很多項目都未落實，估計除了舊有內容之外，也會加入不少新元素。

上紅館要睇檔期

問到明年1月的演出會否加場，Lokman表示個人私心想加多些場次，「因為多啲人睇開心啲，啲飛都搶得辛苦，我自己唔介意開多啲，寧願做幾場休息幾日，等想睇到嘅朋友睇到係我哋心願。」至於能否再踏紅館，他說︰「呢個係檔期問題，始終12個人難就啲，所以最後決定喺返亞博。」

正處理座位問題

由於呂爵安(Edan)的生日是1月21日，演唱會的檔期是否會碰到這個日子。江𤒹生(Anson Kong)表示不知道，如果可以的話，會一齊在台上慶祝生日；Lokman則笑言當日會讓Edan自己一個演出，而其他成員就會在台下為他打氣。Edan笑謂那天應該要放假。此外，Lokman表明會有足夠時間為演唱會準備，而他也很擔心座位問題，指公司已努力處理當中。他坦言MIRROR很期待今次開騷，盼可以安排到所有想看的朋友入場。