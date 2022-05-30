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娛樂
2022-05-30 17:09:02

MIRROR演唱會｜門票開賣前夕官方列出10大重點 一人限購多少張飛？MIRO同行者要具備什麼資格？

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MIRROR紅館演唱會5.31 公開發售 實名制購票方法：未能出席半價退票

MIRROR紅館演唱會5.31開售，大會公布實名制的購票方法。

MIRROR演唱會明天(31)開賣，由於今次實行實名制，有不少網民對今次購票大為緊張，擔憂入錯名搞到入不到場之餘又不能退錢，加上大家對今次購票充滿疑惑，於是MIRROR的官方專頁綜合坊間的問題，列出10個重點，好讓大家為今次搶飛做足準備。

今次MIRROR演唱會在實名制下，每人限購兩張，並須於購票時輸入進場人士的身份證明文件上的英文全名，不能打錯，而購買時是不用上載身份證副本或輸入證明文件號碼，只需在入場時，出示相關文件。若然在入場當日，未能出示文件證明證明自己是持票人士，演唱會及手續費是不會退回。因此大家輸入名字時，一定要非常小心。

大會亦提到購得的門票是不能轉讓、轉場次及更改持票人士的姓名，而同行人士必須6歲或以上方可入場。在公開發售當日，每人每次可以買最多兩張實名制演唱會飛，至於MIRO610日發售當日，每位合資格的 MIRO只可以購買一次、最多兩張實名制的門票。最多人關心的是MIRO限定場，入場人士是否必須MIRO，大會寫道︰「同行友人毋須一定為 MIRO。你可以約 MIRO 一齊去，又或者帶你嘅家人或朋友去！」而在公開發售日成功購得門票之人士，只需附合MIRO限定場的購票資格，仍可登記買飛。

由於現時進入紅館須要符合疫苗通行證要求，加上入場還要核對身份，官方建議72531日及824日場的觀眾，請於下午6時半到達會場，而856日場次，則於下午4時半到達現場，並依照工作人員指示，核對身份

官方最初在第8條提及MIRO場的入場資格時，未有列明同行者是否也是MIRO，一度引來網民留言「問非所答」。

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