MIRROR演唱會｜Anson Lo盧瀚霆白衣登場 跳唱《Stranger》全場尖叫 （圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。盧瀚霆（Anson Lo）每次有MV推出，都有令人眼前一亮的感覺，台上跳唱更是魅力十足。

Anson lo脫掉外套跳唱《Stranger》

由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！

【MIRO WE ARE】詳情

日期：2022年7月25日 至8月6日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE

- UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone

- L9：MIRO Pop-up Store

- L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)

預約網站：

MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2

MIRO Pop-up Store：https://qrstud.io/zp5856j