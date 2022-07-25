MIRROR演唱會｜Lokman楊樂文與AK合唱《虎道門》 於紅館表演鼓技 (圖輯持續更新)

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。楊樂文(Lokman)因為拍攝需要，過去一年換了多次髮型，不少人認為他無論任何髮型都能輕鬆駕馭。他在《IT狗》扮演的「星之子」獲得前財爺曾俊華力讚，而他有份參演《命案》的預告早前播出，他在片中眼神時而兇狠，時而空洞，就連導演都盛讚他認為Lokman是「唯一一個我覺得有可能演得到的演員」！今晚Lokman不但與副隊長Anson Kong合唱《虎道門》，更與Jer、Tiger及Stanley以樂隊姿態在台上合奏。