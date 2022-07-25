MIRROR演唱會｜Lokman楊樂文與AK合唱《虎道門》 於紅館表演鼓技 (圖輯持續更新)

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。楊樂文(Lokman)因為拍攝需要，過去一年換了多次髮型，不少人認為他無論任何髮型都能輕鬆駕馭。他在《IT狗》扮演的「星之子」獲得前財爺曾俊華力讚，而他有份參演《命案》的預告早前播出，他在片中眼神時而兇狠，時而空洞，就連導演都盛讚他認為Lokman是「唯一一個我覺得有可能演得到的演員」！今晚Lokman不但與副隊長Anson Kong合唱《虎道門》，更與Jer、Tiger及Stanley以樂隊姿態在台上合奏。
Lokman與Anson Lo及Alton合作演出
即睇MIRROR12子紅館演唱會個人圖輯
未入場睇show先睇手燈+演唱會周邊實物圖！
由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！
【MIRO WE ARE】詳情
日期：2022年7月25日 至8月6日
時間：上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀The ONE
- UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone
- L9：MIRO Pop-up Store
- L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)
預約網站：
MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2
MIRO Pop-up Store：https://qrstud.io/zp5856j
常見問題：
問：MIRROR演唱會日期是？
答：MIRROR將於今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅館...詳情
問：如何網上看到Mirror演唱會？
答：MIRROR演唱會早前公開發售其中3場網上直播門票，惟系統出錯令網民買不到門票，負責直播的MakeALive其後發文道歉...詳情