MIRROR演唱會｜Tiger邱傲然化身band友 彈結他與Lokman鬥鼓 (圖輯持續更新)

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。邱傲然(Tiger)有「老虎仔」稱號，踏入虎年之後，Tiger曝光率亦隨之提高。他早前在《第16屆鮮浪潮國際短片節──本地競賽》頒獎禮擔任頒獎嘉賓時，他的一番言論令人驚訝這位年紀小小的隊員演講充滿信服力，亦能成功吸住觀眾眼球。他不但學識一身好武功，也是舞林高手，有「拉丁小王子」之稱。今晚他與Stanley、Lokman和Jer化身樂隊姿態演出，令人印象難忘。