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娛樂
2024-02-03 15:27:32

MIRROR演唱會2024｜尾場門票炒至過萬彩蛋內容搶先睇 姜濤盧瀚霆明日再到大球場跳唱

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MIRROR今日(3日)舉行最後一場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》。

MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG今晚(3)踏入最後一場演出。MIRROR的官方IG在限時動態貼上後台大合照，留言說︰「今晚尾場大家用盡全力，同我哋享受香港站最後一晚。」由於今次門票是對應番紅館個唱尾場，就算有退票的數量也不多，因此有持票的黃牛叫價萬五元，有網民在討論區則表示以9千元購得黃牛票。

 

MIRROR官方IG

國際知名人士參與RAP創作

過去15場的彩蛋環節，大多以個人或小組形式出現，僅在26日當天的彩蛋以全隊MIRROR出現。據了解，今晚彩蛋環節再次全員上陣，並會獻唱全新的英語歌，作為宣布世界巡唱的主題曲。過去MIRROR歌曲RAP的部份會由盧瀚霆(Anson Lo)及王智德(Alton)參與填詞，但今次新的英文歌因作為巡唱的主題曲，特別請來非常有名的人填寫RAP的部份，而且這位知名人士更會幫手唱出來。對方亦有參與MV演出，但因這位人士身在海外，未必會在演唱會上亮相。

MIRROR演唱會彩蛋回顧︰

新英文歌為海外巡唱主題曲

今次演唱會以《Rocketstars》作為揭幕，並選了首支英文歌《RUMOURS》作過場，並會以《WE ARE》作結，今次推出的英文歌在彩蛋環節出現，亦象徵住香港站結束，下月便會展開英國之旅，到倫敦及曼城開騷。4月將會到美國的三藩市、紐約、洛杉磯舉行，417日則到多倫多演出。據多倫多的鏡粉表示，MIRROR選址開騷的地點，容納人數少過九展，所以門票非常緊張，5月便會到新加坡、吉隆坡、澳門演出。AK亦曾表示過會在上半年完成所有海外場次，下半年才會集中在香港展開新的搞作，當中包括他與Ian陳卓賢的個人演唱會。

今日完騷之後，姜濤、Anson Lo休息不足24小時，便要到大球場擔任表演嘉賓，內容跟演唱會上的演出相近，因為二人難以再抽時間為新的表演彩排，只能從個唱環節抽取相關表演。

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