MIRROR演唱會2024｜監製莊少榮2022年底收邀請 認壓力大︰有想過放棄

MIRROR一共16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》圓滿結束，下月MIRROR便會展開巡唱，首站到英國倫敦舉行。負責今次演唱會的監製莊少榮昨晚以「問心無愧」四字總結自己的表現，並多謝他的伴侶在其身邊默默支持。今日他在IG公開一封寫在1月15日的信，亦即是MIRROR演唱會首場當日，原來莊少榮寫了一封信自給自己，並紀錄了當下的心情。

MIRROR紅館意外同年收邀請 信中提到2022年尾收到某人邀請，問他能否擔任MIRROR在2024年舉行演唱會的監製。2022年亦是MIRROR在紅館發生意外的一年，莊少榮表示當時回覆對方說︰「我要考慮。」他在信中寫到︰「這個任務，壓力一定很大。而當其時第一個想法：『做了，我未必會贏。但不做，我肯定不會輸。』（聲明，贏輸不是與別人比較，非常無聊，贏輸是自己的事業及名譽。）」 他續寫道︰「本來，一定是拒絕。但最後我不停問自己，這一個工作，究竟是為了自己，還是我可以好純粹去幫助別人。如果我能夠幫助到大家，不論是Mirror、主辦、阿花及所有喜歡Mirror的每一位觀眾，甚至業界，要大家重新踏出一步，我覺得這個任務對我來說是非常重要。所以到最後我選擇 - 做！」

莊少榮認壓力大 他表示自己一直盡最大努力，但同時面對超巨大的壓力，他說︰「很多流言蜚語，壓力大到哭了很多很多次…亦不可能沒有難題，而在幕後團隊中我亦感到非常孤單，也因為自己的嚴謹及麻煩給人背後說三道四，甚至離棄……坦白，有想過放棄。愈想放棄就提自己愈要堅持，愈堅持就迫自己一個人盡量跟足所有事情，一個雪球，越滾越大。感覺自己完完全全是一個『個體』。可能，有很多人都是跟mirror一同成長，而我只是一個過客，縱使大家已經很想給溫暖我，但感覺依然非常寂寞。但我選擇『相信』，我相信一定成功，一定值得。我十分明白做人一定不能滿足全世界，但最後，問心無愧就好了。只要成功，一定會令很多人心靈上得到治癒。」