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娛樂
2023-11-20 21:07:45

MIRROR演唱會2024｜補場兼加場搞巡迴騷 Edan生日場勢掀撲飛

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MIRROR將於2024年1月及2月初舉行巡場，這次演唱會有部份場次屬補場。

MIRROR去年在紅館舉行的演唱會發生嚴重意外，餘下場次全部取消。主辦單位今日(20日)宣布將會補場及加場，而MIRROR的個唱更變成巡迴演出，有傳他們2月完成所有香港場次後，3月便會到英國開騷，而加拿大、美國、澳洲亦會成為他們的巡迴目的地。

MIRROR的官方網站宣布，明年115日至17日、19日至22日、24日至27日、2931日及223日，合共16場的演出，將會在亞洲國際博覽舉行，票價分$1,480、$1,080及$680。他們的個唱命名為《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG，並稱「成軍5年，熱情依然，從香港出發，一同見證MIRROR，首個巡迴演出」。

MIRROR紅館個唱門票當時最貴只是$1280。

11.21公布補場詳情

由於呂爵安(Edan)在1月21日生日，對於一眾爵屎來說，這場生日場肯定非常重要，當日的門票定必掀起炒價。另外，主辦單位表示，將於明日(21) 在官方平台宣布補場演出詳情，聲稱成功申請兌換 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 補場演出門票的觀眾，將會獲分配到指定的MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG場次。

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