MIRROR演唱會2024｜補場兼加場搞巡迴騷 Edan生日場勢掀撲飛

MIRROR去年在紅館舉行的演唱會發生嚴重意外，餘下場次全部取消。主辦單位今日(20日)宣布將會補場及加場，而MIRROR的個唱更變成巡迴演出，有傳他們2月完成所有香港場次後，3月便會到英國開騷，而加拿大、美國、澳洲亦會成為他們的巡迴目的地。

MIRROR的官方網站宣布，明年1月15日至17日、19日至22日、24日至27日、29至31日及2月2至3日，合共16場的演出，將會在亞洲國際博覽館舉行，票價分$1,480、$1,080及$680。他們的個唱命名為《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》，並稱「成軍5年，熱情依然，從香港出發，一同見證MIRROR，首個巡迴演出」。