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娛樂
2024-01-23 16:09:30

MIRROR演唱會2024｜AK哥哥引爆公關災難 嘲Anson Lo似鑽石人辣㷫神徒

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AK哥哥Ambrose(左二)因為轉載友人看MIRROR的動態並加以評論，引來公關災難。

MIRROR一連16場演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024現正進行得如火如荼。MIRROR副隊長AK𤒹生的哥哥Ambrose日前入場支持，不忘轉載同行友人的限時動態並加以評論。然而他的言論就辣㷫了神徒及爵屎。

Ambrose轉載有Anson Lo的限時動態的帖文，留言說︰「真係好似海賊王入面嘅鑽石人」，惟他未有留意友人在片上寫了「馮素波」。另一則帖文則是Edan的彩蛋環節，他留言謂︰「尋日聽完呢個彩蛋，心諗佢係咪想寫保險，不過真心好感動」。有fans認為他的留言不尊重，於是私訊表達不滿。

鑽石人屬《海賊王》正面角色之一

Ambrose的言論隨時搞到AK躺著也中槍，他在IG限時動態連出三PO解畫。首個帖文便是回應Anson Lo似鑽石人一事︰「首先澄清第一樣嘢，本人對AL就冇任何惡意，真心欣賞佢嘅表演表現，真係精彩的。其次鑽石人在我心目中係一個非常正面嘅角色，佢忠心而且堅強，相信有睇過海賊王頂上之戰都會明白。再深一層嘅解說，每一粒鑽石都係獨一無二嘅存在，代表住純潔同堅硬；第三因為牽涉到另一位娛樂圈嘅前輩（馮素波），所以最後都係決定DEL POST會比較適合。

Ambrose指的「鑽石人」是《海賊王》入的角色。

AK哥哥因Anson Lo這身打扮，指他似鑽石人。

沒有踩低Edan之意

至於有關稱Edan的彩蛋像賣保險，他說︰「一方面首先再次澄清，本人對EDAN十分欣賞，絕對沒有半點恥笑之情。其次岩布仙尼係佢自己講的，我更沒有取笑成份。『保險』二字對我而言，除咗係我嘅職業之外，喺我眼中都係愛與責任，我絕對唔認為呢一樣嘢係個貶義！而佢面對緊嘅果種無法控制無法改變的無力感，係我經常需要面對嘅一個唔好受嘅情緒。所以昨晚喺現場的我，真係好感觸有好深感受，我好有共鳴感。我都忍唔(住)流咗一滴眼淚。所以如果有任何誤會，誠心抱歉。

Edan生日當天是MIRROR個唱彩蛋主角。

AK哥哥︰MIRROR全是我嘅朋友

到最後，他說出自己對MIRROR的看法︰「最後成件事，我想講少少感受。我睇住佢哋12個由參賽，都上我屋企傾點樣去比賽，再去到出去開SHOW，再去到之後大家曾經成為PARTNER，佢哋嘅高低起跌，我都喺身邊。其實對我嚟講佢哋全部都係我嘅朋友，所以我更加唔會對佢哋有惡意。我明白當中係有一點誤會，或者我表達都未夠好，呢一樣我都會引以為戒。而且我都明白其實好多粉絲，其實佢真係好愛佢哋嘅偶像，多謝你哋嘅支持，佢哋先至可以繼續走落去。其實我公開得我個帳戶，我有一直講咁多時事評論嘅事情，其實就係想鼓吹一個更加開放嘅討論空間。所以大家有任何問題或者幫忙都繼續DM我，希望可以消除大家嘅情緒，令大家都開開心心。

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AK在哥哥的婚禮上高歌一曲。

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