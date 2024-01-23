MIRROR演唱會2024｜AK哥哥引爆公關災難 嘲Anson Lo似鑽石人辣㷫神徒

MIRROR一連16場演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》現正進行得如火如荼。MIRROR副隊長AK江𤒹生的哥哥Ambrose日前入場支持，不忘轉載同行友人的限時動態並加以評論。然而他的言論就辣㷫了神徒及爵屎。 Ambrose轉載有Anson Lo的限時動態的帖文，留言說︰「真係好似海賊王入面嘅鑽石人」，惟他未有留意友人在片上寫了「馮素波」。另一則帖文則是Edan的彩蛋環節，他留言謂︰「尋日聽完呢個彩蛋，心諗佢係咪想寫保險，不過真心好感動」。有fans認為他的留言不尊重，於是私訊表達不滿。

鑽石人屬《 海賊王》正面角色之一 Ambrose的言論隨時搞到AK躺著也中槍，他在IG限時動態連出三PO解畫。首個帖文便是回應Anson Lo似鑽石人一事︰「首先澄清第一樣嘢，本人對AL就冇任何惡意，真心欣賞佢嘅表演表現，真係精彩的。其次鑽石人在我心目中係一個非常正面嘅角色，佢忠心而且堅強，相信有睇過海賊王頂上之戰都會明白。再深一層嘅解說，每一粒鑽石都係獨一無二嘅存在，代表住純潔同堅硬；第三因為牽涉到另一位娛樂圈嘅前輩（馮素波），所以最後都係決定DEL POST會比較適合。」

AK哥哥因Anson Lo這身打扮，指他似鑽石人。

沒有踩低Edan之意 至於有關稱Edan的彩蛋像賣保險，他說︰「一方面首先再次澄清，本人對EDAN十分欣賞，絕對沒有半點恥笑之情。其次岩布仙尼係佢自己講的，我更沒有取笑成份。『保險』二字對我而言，除咗係我嘅職業之外，喺我眼中都係愛與責任，我絕對唔認為呢一樣嘢係個貶義！而佢面對緊嘅果種無法控制無法改變的無力感，係我經常需要面對嘅一個唔好受嘅情緒。所以昨晚喺現場的我，真係好感觸有好深感受，我好有共鳴感。我都忍唔(住)流咗一滴眼淚。所以如果有任何誤會，誠心抱歉。」