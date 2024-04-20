MIRROR澳門演唱會終極加開一場 4月26日早上公開發售

5月17、18及19日於澳門銀河綜藝館舉行的一連三場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • ASIA - MACAU 》演唱會門票火速售罄，主辦方就在MIRROR 完成美加巡演剛回到香港同時，宣布終極加開5月16日一場，全場座位會開放多種付款方式優先訂票外，歌迷更可以以最多六連位購買，與一班好友排排坐好齊齊大嗌MIRROR 跟住唱！

MIRROR首個巡迴演唱會從香港出發，橫跨亞洲衝出歐美，第八站澳門站則定於下月5月17、18兩日，而兩日每場16,000張門票，在公開發售後短短2小時內被一掃而空，為讓更多觀眾欣賞MIRROR的舞台演出，主辦方雖已火速加開19日一場，但門售同樣被秒殺！最終經過各單位商議，決定落實終極加5月16日一場！絕不再加！