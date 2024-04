MIRROR美國演唱會2024｜與姜濤Stanley獲NBA官方IG「Welcome」 Edan：呢鋪真係光宗耀祖

MIRROR現於美國舉行北美站的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR》巡迴演唱會,日前完成洛衫磯站,準備下站往赴紐站演出。12子趁空檔遊覽叉電,其中籃球發燒友姜濤、呂爵安(Edan)和「大表哥」邱士縉(Stanley)又再齊齊睇NBA賽事,今次3子更登上NBA官方IG,獲介紹:「Welcome @keung_show @edanlui @stanleysc_ of @mirror.weare from Hong Kong to LA! #NBACelebRow」,Edan興奮在IG分享留言截圖,寫道:「哩鋪真係光宗耀祖 癡線級LevelI love you @nba 」對於登上NBACelebRow,他搞笑指早知化妝整頭,姜濤則以emoji表達激動流涕,Stanley亦以emoji表達「OMG」。