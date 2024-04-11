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娛樂
2024-04-11 16:14:45

MIRROR美國演唱會2024｜與姜濤Stanley獲NBA官方IG「Welcome」 Edan：呢鋪真係光宗耀祖

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姜濤、Edan和Stanley齊齊獲NBA官方IG出po「Welcome」，姜濤以emoji表達激動流涕。

姜濤、Edan和Stanley齊齊獲NBA官方IG出po「Welcome」，姜濤以emoji表達激動流涕。

MIRROR現於美國舉行北美站的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR》巡迴演唱會，日前完成洛衫磯站，準備下站往赴紐站演出。12趁空檔遊覽叉電，其中籃球發燒友姜濤、呂爵安(Edan)和「大表哥」邱士縉(Stanley)又再齊齊睇NBA賽事，今次3子更登上NBA官方IG，獲介紹：「Welcome @keung_show @edanlui @stanleysc_ of @mirror.weare from Hong Kong to LA! #NBACelebRow」，Edan興奮在IG分享留言截圖，寫道：「哩鋪真係光宗耀祖 癡線級LevelI love you @nba 」對於登上NBACelebRow，他搞笑指早知化妝整頭，姜濤則以emoji表達激動流涕，Stanley亦以emoji表達「OMG」。

姜濤、Edan和Stanley齊齊獲NBA官方IG出po「Welcome」，姜濤以emoji表達激動流涕。 湖人死忠的Edan自認「出軌」，穿上洛杉磯快艇隊2號球衣與姜濤睇NBA。 姜濤、Edan和Stanley開心食住嘢睇NBA球賽。 Edan自認黑氣石，入場睇NBA，全部心儀的球星都冇出場。 Edan被指黑氣石，連累姜濤、Stanley冇得睇球星。 雖然大部分球星沒有落場，但總算看到Kevin Durant，再次體會追星的興奮。 雖然大部分球星沒有落場，但總算看到Kevin Durant，再次體會追星的興奮。

Edan自認出軌 黑氣石又發功

向來是湖人死忠的Edan與姜濤穿上洛杉磯快艇隊2號球衣(Kawhi Leonard)，觀賞快艇隊主場對戰鳳凰城太陽的賽事，他拍短片笑言，「今日出軌呀，竟然支持Clippers（快艇隊）！」身邊的Stanely即大嗌「叛徒！」繼上場無緣睇LeBron JamesAnthony Davis上陣受傷後，「黑氣石」Edan繼續發功，今場陷入全部球星都落場的局面，「今日Paul GeorgeJames Harden、（Russell WestbrookKawhi Leonard）都好似唔出場呀！」大表哥答道：「全部球星都冇呀！」Edan慨嘆：「又黑氣石喇，點算呀！」被隊友指摘「黑氣」累事。

雖然再做黑氣石，多位喜愛的球星都沒有出場，但都有Kevin Durant，場波亦睇得刺激開心，他用hashtag表示，「仲驚喜地上咗NbaIG」、「呢個故事教訓我哋」、「出街最好都係整返頭髮化返妝。」

另外，MIRROR巡唱尾站澳門場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 ASIA - MACAU》將於下月17日至18日在澳門銀河綜藝館舉行，門票今日開賣，火速售罄。之後主辦隨即宣布加開519日一場，門票將於416日開賣，每人只限最多購買4張門票。

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