熱門搜尋:
六合彩 LOONG 9 23條立法 奧斯卡2024 大嶼山地震 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-12 17:14:52

MIRROR英國演唱會｜Wyman黃偉文約花姐變與姜濤、Anson Lo、Edan、雙Jers見面：好笑到永世難忘

分享：
Wyman喜與姜濤、姜濤、Anson Lo、Edan、Jer和Jeremy見面，被五子包圍一臉陶醉。

Wyman喜與姜濤、姜濤、Anson Lo、Edan、Jer和Jeremy見面，被五子包圍一臉陶醉。

MIRROR將於英國時間今日(12)14日在倫敦及曼城舉行MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024演唱會，眾人抵達倫敦綵排之餘，把握時間跟曾為他們填詞的黃偉文(Wyman)見面，Wyman今日在IG分享與MIRROR五子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)和李駿傑(Jeremy)的合照，原來他本來只約花姐聊天，但5位鏡仔都先後表示要跟著來，結果反而花姐因病缺席，變成Wyman一對五相聚。相中Wyman被5子包圍，一臉陶醉，他直指感驚喜，「好笑到想唔永世難忘都唔得。我甚至唔記得咗自己已經五張幾，以為自己真係同佢哋同輩。」

Ian一落機便要要拍MV，但仍不忘往跟Wyman見面。 MIRROR抵達倫敦後齊人為演員會綵排。 MIRROR抵達倫敦後，齊人為演唱會綵排。 Jer在IG上載影片，Anson Lo興奮跟容祖兒合照。 姜濤抵達倫敦為演唱會綵排。 Lokman、AK和Alton兩中賟物。 Jeremy不忘在倫敦地標打卡。 Jer在IG Story向fans報告出發往綵排。

好傾到以為跟「應駿安濤Son」同輩

Wyman寫道，「張相係咁嚟嘅……本來，我只係約咗花姐，倫敦飲嘢。後來佢加吓一個加吓一個，變咗佢一拖二。於是我就一早按人數book好枱。到飲嘢之前嗰日，餐廳叫我reconfirm張枱，阿花又突然話要再加多一位，咁即係++3位。結果，嗰日一共嚟咗5個，以前同我合作過嘅，竟然都有嚟齊，真係一個不漏！（除咗另一位要拍MV唔得閒(陳卓賢)，要約另一個時段）仲加送一位新朋友！」一次過跟「應駿安濤Son5位曾合作的鏡仔見面，Wyman大表驚喜，「我估，咁即係代表啲client感受到我有用愛去寫佢哋嘅作品，兼且合作過程中覺得我份人都唔算話太過乞人憎，所以可以一見呱。係有surprised到我嘅！而且呢餐飲嘢傾過嘅偈，去到一個位，好笑到想唔永世難忘都唔得。Thank you guys , I really had a great time，有一個 moment，我甚至唔記得咗自己已經五張幾，以為自己真係同佢哋同輩。

Ad Block

Wyman以hashtag形容今次是陣容最鼎盛的YY接客記，「花姐反而突然病咗臨時嚟唔到希望佢早日康復」、「現場嘈到呢」、「嘈到我好慶幸自己book咗個比較唔容易撞到熟人嘅地方飲嘢。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受