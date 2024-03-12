MIRROR英國演唱會｜Wyman黃偉文約花姐變與姜濤、Anson Lo、Edan、雙Jers見面：好笑到永世難忘

MIRROR將於英國時間今日(12日)及14日在倫敦及曼城舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》演唱會，眾人抵達倫敦綵排之餘，把握時間跟曾為他們填詞的黃偉文(Wyman)見面，Wyman今日在IG分享與MIRROR五子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)和李駿傑(Jeremy)的合照，原來他本來只約花姐聊天，但5位鏡仔都先後表示要跟著來，結果反而花姐因病缺席，變成Wyman一對五相聚。相中Wyman被5子包圍，一臉陶醉，他直指感驚喜，「好笑到想唔永世難忘都唔得。我甚至唔記得咗自己已經五張幾，以為自己真係同佢哋同輩。」

好傾到以為跟「應駿安濤 Son 」同輩

Wyman寫道，「張相係咁嚟嘅……本來，我只係約咗花姐，倫敦飲嘢。後來佢加吓一個加吓一個，變咗佢一拖二。於是我就一早按人數book好枱。到飲嘢之前嗰日，餐廳叫我reconfirm張枱，阿花又突然話要再加多一位，咁即係：我+佢+3位。結果，嗰日一共嚟咗5個，以前同我合作過嘅，竟然都有嚟齊，真係一個不漏！（除咗另一位要拍MV唔得閒(陳卓賢)，要約另一個時段）仲加送一位新朋友！」一次過跟「應駿安濤Son」5位曾合作的鏡仔見面，Wyman大表驚喜，「我估，咁即係代表啲client感受到我有用愛去寫佢哋嘅作品，兼且合作過程中覺得我份人都唔算話太過乞人憎，所以可以一見呱。係有surprised到我嘅！而且呢餐飲嘢傾過嘅偈，去到一個位，好笑到想唔永世難忘都唔得。Thank you guys , I really had a great time，有一個 moment，我甚至唔記得咗自己已經五張幾，以為自己真係同佢哋同輩。」