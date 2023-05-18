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娛樂
2023-05-18 21:18:08

MIRROR開個人騷注重舞台安全 Jer柳應廷打頭陣已定rundown

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MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)，將於78月期間，先後舉辧個人演唱會，四子今日現身太古城舉行的《MIRROR "In My Sight" Solo Concert2023/24》記者會，與粉絲分享好消息。今次共有6位成員開個唱，各人的開騷日期、場地和場次都不一，剛開完拉闊音樂會的陳卓賢(Ian)和江𤒹(Anson Kong)則於明天才開騷，問到可擔心粉絲比較？Jer表示，「因為要多方面配合，例如檔期和場地等，我諗大家都會找到適合自己表演的方法，一定不會令入場的fans失望，可以收到我們演唱會要表達的訊息。」

舞台設計安全方面，Jer表示，公司特別聘用了一個團隊去監察安全措施，讓他們可以專注於舞台演出。對於MIRROR演唱會換飛的座位安排，他們無奈表示受場地限制，已盡力協調，Edan表示，「希望大家體諒，我哋都唔想。」

姜濤、Jer、Anson Lo和Edan將於暑假先後舉行個人演唱會。 姜濤、Jer、Anson Lo和Edan將於暑假先後舉行個人演唱會。(李睿哲攝)

回應The First Take造假傳聞   強調只得一次機會

MIRRORThe First Take錄唱的《RUMOURS》於昨晚首播，姜濤強調是一take過，為免聲音上有閃失，所以肢體動作較僵硬。Anson Lo則表示，其實在中段過後已稍為放鬆。問他們自評多少分？Edan笑言，「沒有我就欠了一點點，99分。」問他想不想上 The First Take，他坦言：「都想，但同時都有壓力，會好緊張，擔心自己能否handle到。」對於有質疑MIRROR 四子的錄音「造假」，Jer強調，The First Take是專業的平台，要讓樂迷聽到歌手本身的聲音，他們的確只有一次錄音機會，事前亦做了很多練習，「有冇後期的mixing，一定有，因為要tune聲音的balance。」

Jer於7月打頭陣率先開個人騷。(李睿哲攝) Edan將於8月在亞博開個人演唱會。(李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝) MIRROR四子現身太古城，宣布夏天各自開騷。 (李睿哲攝)

Jer有計劃請嘉賓 沒打算除衫騷肌

打頭陣於7月7日在灣仔會展開騷的Jer表示，已經構思好演唱會rundown，由於首次獨力開演唱會，現已積極操練體能和，「我第一次開騷，我嘅planning 冇除衫的打算。」問到會否請偶像林宥嘉？Jer坦言有計劃邀請嘉賓，現正透過公司安排，仍有待落實。Jer與Edan在大馬音樂節表演後，成功與林宥嘉集郵，事後Jer開到在酒店房唱林宥嘉的《兜圈》，他興奮表示，「其實我都唔敢tag佢，諗住靜靜雞喺Story自己，點知佢睇到，OMG，佢都有覆我，我就像小粉絲咁好緊張。」

食咗一年的榴槤份量

Jer與Edan在大馬狂食榴槤，並進行比拼，吃了15粒的Edan揚言：「壓倒性擊倒！」吃了10粒的Jer坦言，擔心很燥熱，返回酒店後狂飲涼茶，Edan認真則表示，當晚也有狂飲水，兩人笑言吃得太癲，吃了一年的份量，幸好沒有爆瘡，也算是難忘的回憶。不過Anson  Lo和姜濤則先後因腸胃不適而無法品嚐，Anson Lo坦言，「現在仍有肚屙，有食藥，未來兩天會睇醫生，因為仍有胃痛。」姜濤則表示已睇醫生，情況已逐步好轉。

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