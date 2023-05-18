MIRROR開個人騷注重舞台安全 Jer柳應廷打頭陣已定rundown

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)，將於7至8月期間，先後舉辧個人演唱會，四子今日現身太古城舉行的《MIRROR "In My Sight" Solo Concert2023/24》記者會，與粉絲分享好消息。今次共有6位成員開個唱，各人的開騷日期、場地和場次都不一，剛開完拉闊音樂會的陳卓賢(Ian)和江𤒹生(Anson Kong)則於明天才開騷，問到可擔心粉絲比較？Jer表示，「因為要多方面配合，例如檔期和場地等，我諗大家都會找到適合自己表演的方法，一定不會令入場的fans失望，可以收到我們演唱會要表達的訊息。」 舞台設計安全方面，Jer表示，公司特別聘用了一個團隊去監察安全措施，讓他們可以專注於舞台演出。對於MIRROR演唱會換飛的座位安排，他們無奈表示受場地限制，已盡力協調，Edan表示，「希望大家體諒，我哋都唔想。」

回應The First Take造假傳聞 強調只得一次機會 MIRROR上The First Take錄唱的《RUMOURS》於昨晚首播，姜濤強調是一take過，為免聲音上有閃失，所以肢體動作較僵硬。Anson Lo則表示，其實在中段過後已稍為放鬆。問他們自評多少分？Edan笑言，「沒有我就欠了一點點，99分。」問他想不想上 The First Take，他坦言：「都想，但同時都有壓力，會好緊張，擔心自己能否handle到。」對於有質疑MIRROR 四子的錄音「造假」，Jer強調，The First Take是專業的平台，要讓樂迷聽到歌手本身的聲音，他們的確只有一次錄音機會，事前亦做了很多練習，「有冇後期的mixing，一定有，因為要tune聲音的balance。」