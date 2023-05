MIRROR開個人騷注重舞台安全 Jer柳應廷打頭陣已定rundown

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer),將於7至8月期間,先後舉辧個人演唱會,四子今日現身太古城舉行的《MIRROR "In My Sight" Solo Concert2023/24》記者會,與粉絲分享好消息。今次共有6位成員開個唱,各人的開騷日期、場地和場次都不一,剛開完拉闊音樂會的陳卓賢(Ian)和江𤒹生(Anson Kong)則於明天才開騷,問到可擔心粉絲比較?Jer表示,「因為要多方面配合,例如檔期和場地等,我諗大家都會找到適合自己表演的方法,一定不會令入場的fans失望,可以收到我們演唱會要表達的訊息。」

回應The First Take造假傳聞 強調只得一次機會

MIRROR上The First Take錄唱的《RUMOURS》於昨晚首播,姜濤強調是一take過,為免聲音上有閃失,所以肢體動作較僵硬。Anson Lo則表示,其實在中段過後已稍為放鬆。問他們自評多少分?Edan笑言,「沒有我就欠了一點點,99分。」問他想不想上 The First Take,他坦言:「都想,但同時都有壓力,會好緊張,擔心自己能否handle到。」對於有質疑MIRROR 四子的錄音「造假」,Jer強調,The First Take是專業的平台,要讓樂迷聽到歌手本身的聲音,他們的確只有一次錄音機會,事前亦做了很多練習,「有冇後期的mixing,一定有,因為要tune聲音的balance。」